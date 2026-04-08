Israel ataca al Líbano: masacre en Beirut con decenas de muertos y cientos de heridos

Israel lanza su mayor ataque en el Líbano y provoca una jornada de caos y condenas El Gobierno libanés reportó decenas de muertos y cientos de heridos tras una serie de bombardeos simultáneos de Israel en Beirut y otras regiones

El Gobierno libanés reportó un ataque siniestro por lo que, en respuesta, Irán decide frenar el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz — El sur de Beirut quedó colapsado este miércoles después de que Israel ejecutara lo que describió como su operación militar más amplia en territorio libanés desde el inicio de la guerra, el pasado 2 de marzo.

En cuestión de minutos, aviones de combate impactaron zonas densamente pobladas y múltiples puntos estratégicos del grupo chií Hizbulá, dejando un primer balance de “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, según las autoridades libanesas.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud confirmó que los ataques ocurrieron de forma simultánea en distintas áreas, una escalada que calificó como “muy grave”.

Las cuadrillas de rescate se movilizaron entre calles saturadas y barrios cubiertos de humo, mientras el Gobierno pidió despejar las avenidas para permitir el paso de ambulancias.

En zonas como Dahye (los suburbios del sur de la capital) y varios sectores de Beirut, dónde se observaron bomberos y paramédicos retirándose con heridos y cuerpos desde edificios dañados.

La Defensa Civil libanesa actualiza la cifra de víctimas, elevándose a al menos 254 los muertos y 1,165 los heridos tras los bombardeos de Israel.

Reacción del Gobierno libanés ante el ataque

El primer ministro Nawaf Salam criticó que, aun cuando Washington y Teherán celebraban la tregua temporal alcanzada el martes, Israel ampliara su ofensiva contra viviendas y calles llenas de gente.

Afirmó que los ataques dejaron víctimas en todo el país y que ignoran por completo los esfuerzos internacionales para frenar la guerra. Hizo un llamado a los aliados del Líbano a intervenir para detener la operación y evitar que la crisis escale más.

La Presidencia libanesa fue más dura. Joseph Aoun acusó a Israel de cometer una “masacre” y de desafiar todos los acuerdos alcanzados desde el alto el fuego pactado entre Israel y Hizbulá en noviembre de 2024, un entendimiento que ha sido violado casi a diario.

En su comunicado, responsabilizó a Israel por las consecuencias de esta nueva ofensiva y pidió a la comunidad internacional asumir su papel para frenar lo que llamó “un enfoque agresivo que amenaza la estabilidad regional”.

Explicación de Israel

En un mensaje difundido por sus canales oficiales, el Ejército israelí aseguró que la operación (realizada en apenas 10 minutos) alcanzó más de un centenar de posiciones de Hizbulá: centros de mando, instalaciones de misiles, unidades navales, instalaciones de inteligencia y activos de la Fuerza Radwan y la unidad aérea 127.

El anuncio detalló acciones en Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país mediterráneo.

Con estas cifras y las reportadas por las autoridades libanesas, el conflicto ha dejado ya más de 1.500 muertos y al menos 4.800 heridos desde finales de febrero.

Respuesta de Irán: vuelve a cerrar cierra el estrecho de Ormuz tras los ataques al Líbano

Horas después de los ataques, Irán anunció que suspendió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La agencia Fars señaló que, aunque dos embarcaciones habían cruzado la zona sin problemas tras la tregua, el bombardeo masivo en el Líbano dejó sin efecto la operación normal.

Teherán también denunció ataques en su territorio: una refinería en la isla de Lavan y la interceptación de un dron en la ciudad de Lar.

Ante ello, prometió una “respuesta firme y contundente” y, según el diario The Wall Street Journal, estaría condicionando su asistencia a las negociaciones previstas para este viernes en Islamabad a que la tregua se extienda también al Líbano.