Trump amenaza con aranceles del 50% a países que le vendan armas a Irán y presume “cambio de régimen productivo”

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump advirtió que cualquier nación que venda armas a Irán enfrentará aranceles inmediatos. Al mismo tiempo, aseguró que ya negocia con el “nuevo Gobierno” iraní para reducir sanciones y avanzar hacia un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este jueves su postura en medio del conflicto con Irán al anunciar que impondrá aranceles del 50 % a todos los países que suministren armamento a la República Islámica.

El mensaje, publicado en su red Truth Social, llegó apenas unas horas después de que declarara una tregua temporal para abrir espacio a negociaciones con Teherán.

Trump advirtió que la medida entraría en vigor de inmediato y que no habrá excepciones.

Paralelamente, afirmó que el Gobierno iraní atraviesa lo que describió como “un cambio de régimen muy productivo”, lo que, según él, ha permitido que ambas naciones ya discutan reducciones de aranceles y sanciones económicas.

De acuerdo con sus declaraciones, Estados Unidos e Irán habrían avanzado en “muchos” de los quince puntos que forman parte de la propuesta estadounidense para construir un acuerdo de paz.

Cambio de régimen en Irán

Además, Trump aseguró que, como parte de estos acercamientos, ambos países trabajarían juntos para localizar y eliminar restos de material nuclear enterrados a gran profundidad y que, según él, han permanecido bajo vigilancia vía satélite durante toda la guerra.

En una rueda de prensa paralela, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó la versión del mandatario.

Afirmó que Irán “suplicó el alto el fuego” y que el nuevo grupo al mando en Teherán entendió que negociar era preferible al escenario que enfrentaban tras los primeros ataques, en los cuales murieron el líder supremo Alí Jameneí y parte de la cúpula militar iraní.

Hegseth insistió en que cualquier material nuclear en manos de Irán deberá ser retirado como parte del acuerdo, aunque las autoridades iraníes no han confirmado esta disposición.

Trump sostuvo que las pláticas para un pacto “definitivo” están en una fase avanzada y que Estados Unidos ha “cumplido y superado todos los objetivos militares”, lo que, según él, ha abierto la puerta a una negociación que definiría el rumbo del conflicto.