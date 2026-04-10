Artemis II: horario, canal, cómo y dónde ver en México el regreso de la misión a la Luna

Amerizaje de Artemis II La nave Orion se prepara para su último punto en la lista de pendientes: volver a la Tierra.

De acuerdo con el administrador de National Aeronautics and Space Administration (NASA), la misión Artemis II no termina “hasta que todos lleguen sanos y salvos” a casa, además de que el reingreso de la nave Orion a la Tierra será la última prueba para demostrar que la humanidad posee la tecnología necesaria para emprender las siguientes misiones del Proyecto Artemis y, de este modo, iniciar una nueva era de exploración en los dominios de las estrellas.

El calendario de la NASA indica que la llamada “reentrada” de la cápsula Orion está programada para este viernes 10 de abril a las 17:07 horas, hazaña que será transmitida a nivel global como se hizo con el despegue de la misión el día primero de este abril.

¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra y dónde aterrizará?

El viaje de la nave Orion y sus cuatro tripulantes está programado para durar 10 días, cuatro de ellos destinados al viaje de vuelta a la Tierra, por lo que la misión volverá a casa este viernes 10 de abril.

En algún punto de la maniobra de reentrada, la tripulación a bordo experimentará un apagón de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, ya que el calor extremo generará una capa de plasma alrededor de la nave que ocasionará el bloqueo temporal de la señal.

A diferencia de un aterrizaje común, la cápsula que viajó a la Luna realizará un amerizaje, maniobra controlada de la nave para posarse sobre el agua de forma planificada, teniendo por zona de descenso el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.

Orion entrará a la atmósfera cerca del sureste de Hawái a una velocidad máxima de 38,400 km/h y tardará alrededor de 13 minutos en amerizar en el océano Pacífico, tras emprender un par de vueltas controladas para dirigir la caída de la cápsula hacia el mar.

Posteriormente, la Marina de Estados Unidos se encargará de realizar el proceso de rescate y recuperación, ya que la nave Orion se dividirá en dos.

Hora y dónde ver el regreso de la misión Artemis II a la Tierra

Según el calendario de la NASA, la reentrada de la cápsula Orion a la Tierra se realizará este viernes por la tarde a las 17:05 horas de California, por lo que en México será a las 18:07 horas de esta tarde 10 de abril y será transmitido de forma global en las siguientes plataformas:

YouTube NASA.

NASA+

Netflix.

HBO Max.

Amazon Prime Video.

Apple TV.

Una vez finalizado el rescate de los astronautas y la recuperación de la cápsula Orion, la tripulación viajará a Houston para completar los reportes de la misión.

¿Qué sigue después de Artemis II?

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como fue el caso de Apolo 17, sobrevolaron la Luna durante siete horas, capturando fotografías que revelaron nuevos hallazgos, a la vez que reportaron sus observaciones del satélite a especialistas de la NASA en Houston, Texas.

Gracias a esta práctica de operaciones esenciales, la NASA podrá continuar con la misión Artemis III, proyecto que llevará tripulantes al polo sur de la Luna y se enfocará en perfeccionar las tecnologías que hicieron posible la misión que hoy veremos aterrizar; Artemis III está prevista para 2027.

El objetivo de la NASA es volver a pisar la Luna antes del año 2030 y, si el proyecto muestra el avance deseado, apuntar más lejos en la exploración espacial: Marte.