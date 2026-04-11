Más de 27 millones de peruanos eligen nuevo presidente; Keiko Fujimori, por su cuarto intento

Keiko Fujimori, abanderada del partido Fuerza Popular, durante su cierre de campaña (EFE)

Elecciones en Perú — En medio de una inestabilidad política y social, con ocho mandatarios que han pasado de manera polémica por la Jefatura del Estado desde el 2016, este domingo más de 27.3 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir de entre 35 candidatos a su nuevo mandatario de entre quienes saldrán los dos aspirantes que pasarán a segunda vuelta, donde destaca la figura de Keiko Fujimori, favorita en esta contienda y quien va por su cuarto intento para gobernar a los peruanos.

La jornada de este domingo marca un récord de aspirantes a la presidencia, ya que la preferencia electoral está dividida y donde ningún candidato supera el 14 % en la intención de voto, según las últimas encuestas realizadas.

Medios locales refieren que la jornada de este domingo tendrá varios factores claves, como el que con una votación dividida no hay nada para nadie, ya que un importante sector de electores decidirá su voto en el último minuto, además de que habrá la presión de que una extensa papeleta incluirá cinco elecciones simultáneas: la de presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Los candidatos a la presidencia apostaron en sus cierres de campaña por un enfoque centrado en la inseguridad y violencia de grupos criminales, por lo que la mayoría se agarró de prometer la salida del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte y apostar por mayor participación de “jueces sin rostro” (encubiertos).

CANDIDATOS

Entre los 35 aspirantes a la presidencia quien acapara reflectores es Keiko Fujimori, hija del controversial exmandatario y dictador Alberto Fujimori, quien va por su cuarto intento en busca de ser la Jefa del Ejecutivo peruano y a la cabeza con una preferencia del 15%.

Keiko ha prometido “orden” como tuvo Perú cuando su padre gobernó con mano de hierro entre 1990 y el 2000. La candidata de Fuerza Popular no hizo alusión a la condenado de su padre a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero subrayó que de llegara la presidencia se alineará con la política de Donald Trump para atraer inversiones al país y también expulsará a migrantes sin papeles.

Otro de los aspirantes quien ha tenido un ascenso inesperado es el empresario y exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, que con una preferencia del 11 por ciento exhibe un pensamiento que mezcla lo conservador con lo social y ha conectado con un electorado desencantado, en un fenómeno similar al del izquierdista Pedro Castillo en 2021.

Más de 100,000 policías y militares vigilarán la primera vuelta electoral de este dominfgo en Perú (EFE)

A la lista de candidatos con posibilidades de avanzar a la segunda vuelta se suma el cómico Carlos Álvarez, abanderado del País Para Todos, es una figura de la televisión peruana que ha imitado a políticos durante más de tres décadas y que ahora ha dado el salto a la arena política con un proyecto de derecha, lo que le ha llevado a ser comparado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

OPORTUNIDAD

Con la misma oportunidad aparece el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, abanderado y líder del partido ultraderechista Renovación Popular, conocido popularmente como ‘Porky’, un profesor católico miembro del Opus Dei y admirador del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por la izquierda aparece entre los que buscan dar la sorpresa figura Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, conocido por haber sido ministro durante la breve administración de Pedro Castillo, al que promete liberar de su condena por su intento de golpe de Estado para retomar su proyecto político, con el que sigue identificada una considerable parte de los peruanos que considera que las élites políticas y económicas no le dejaron gobernar.

Asimismo, todavía está abierta la herida que generaron los más de 50 muertos que dejó la represión a las protestas sucedidas tras el encarcelamiento de Castillo y el ascenso al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025), quien se congració con las fuerzas dominantes en el Legislativo, a lo que sus rivales denominan el “pacto mafioso”.

NUEVO SENADO

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, creado por el actual Legislativo en contra de lo votado en un referéndum en 2018, donde el ‘No’ a tener dos cámaras ganó con un 90,5 % de votos válidos.

Así, Perú también escogerá 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

El nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, por lo que los analistas anticipan que de estas elecciones saldrá un presidente débil frente a un Parlamento con mucho poder, lo que posiblemente alargue la inestabilidad y la sucesión de presidentes.

SEGURIDAD

Para esta primera vuelta electoral, el gobierno peruano desplegó desde el sábado a más de 100,000 policías y militares para dar seguridad al desarrollo de las elecciones generales convocadas para el domingo.

El Ministerio del Interior movilizó a más de 61,000 policías, mientras que las Fuerzas Armadas están haciendo lo propio con más de 45,000 militares, apuntó la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado.

Asimismo, habrá 10,338 patrullas a nivel nacional con el propósito de garantizar el orden en los más de 10,000 centros de votación que se instalarán durante la jornada electoral.



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