Cinco muertos y 29 heridos en accidente entre vehículo y autobús en Ecuador

Accidente vial en Ecuador (Especial)

Cinco personas perdieron la vida y otras 29 resultaron heridas en la madrugada de este domingo en un accidente entre un autobús y un vehículo liviano en la zona costera de Ecuador, así lo informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) al presentar el balance final del siniestro.

La alerta llegó a las 4:31 hora local y reportaba un accidente de tránsito registrado en una vía a la provincia de Santa Elena, al suroeste del país.

Información preliminar había revelado la existencia de cuatro muertos y nueve heridos, pero después la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) actualizó las cifras.

Los afectados fueron atendidos en el lugar y trasladados a centros de salud, y los vehículos involucrados fueron retirados de la vía para restablecer la circulación y llevados al Centro de Retención Vehicular.

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 en la red pública de salud de Ecuador se generaron como producto de siniestros de tránsito.

La Coalición Movilidad Segura reveló este domingo que la siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país pues, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20,346 siniestro viales, que dejaron 17, 932 lesionados y 2,354 muertos en el lugar del accidente vial. (Con información de EFE)