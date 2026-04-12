Humillante derrota en Hungría de Orban, el presidente-espía de Putin y pelele de Trump en Europa

Elecciones en Hungría El vicepresidente de EU, JD Vance, acudió en campaña a Budapest para apoyar la candidatura del primer ministro Viktor Orban, en lo que fue considerado por la oposición como una descarada injerencia de Trump en los asuntos internos del país (EFE)

Hungría vuelve a Europa por la puerta grande y pone fin a 16 años de gobierno autoritario y prorruso. El primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, el mayor aliado del ruso Vladimir Putin y del estadounidense Donald Trump en el viejo continente, reconoció este domingo su dura derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador proeuropeo Péter Magyar.

“Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar”, dijo ante sus seguidores el mandatario magiar, cuyo partido Fisdez, obtuvo sólo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar.

Ni la injerencia electoral de Moscú o Washington, con la presencia en el cierre de campaña del vicepresidente de EU, JD Vance, lo que fue calificado por la oposición como una descarada injerencia del gobierno de Trump, ni el apoyo de los líderes mundiales de ultraderecha han salvado al dirigente húngaro en su hora más amarga. Péter Magyar, un abogado salido de sus propias filas, ha logrado lo que ningún otro aspirante: agrietar un sistema que parecía inexpugnable y desalojar de su fortaleza al líder más veterano, autoritario y sobre quien pesaba el mayor número de escándalos de corrupción de la UE, el último de ellos un presunto escándalo de espionaje de su gobierno a favor del Kremlin.

Euforia europea

La mayoría de los líderes de la Unión Europea felicitaron a Magyar y a los húngaros por volverse a Europa y a su sistema liberal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este domingo al conservador Peter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas en Hungría y por el “apego” del pueblo húngaro a la Unión Europea.

“¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa”, afirmó Macron en sus redes sociales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”, y felicitó “a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas”.

Por su parte, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, quien trata de revertir en lo posible el fiasco que supuso la salida del país de la UE (Brexit), también felicitó al nuevo hombre fuerte de Hungría.

“Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea”, escribió el líder británico en su perfil de la red social X.

Ni Putin, ni Trump ni Vance han felicitado al ganador. La denuncia del ganador de la noche de que Orban era un pepele del mandarario republicano caló en el electorado.