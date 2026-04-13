Trump lanza advertencia tras bloqueo en Ormuz: amenaza con “eliminar inmediatamente” buques iraníes

Estrecho de Ormuz Estados Unidos activó un bloqueo marítimo contra Irán en el estrecho de Ormuz y el presidente Donald Trump advirtió que cualquier embarcación que lo desafíe será eliminada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno “eliminará de inmediato” cualquier buque iraní que intente romper el bloqueo naval recién impuesto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio energético mundial.

El mensaje fue publicado minutos después de que entrara en vigor la operación militar estadounidense en la zona, donde la Marina comenzó a restringir el acceso a embarcaciones vinculadas con Irán.

En su declaración, el mandatario aseguró que se utilizará el mismo sistema que su país aplica contra embarcaciones del narcotráfico en alta mar, al que calificó como “rápido y brutal”.

Además, afirmó que gran parte de la flota iraní ya ha sido neutralizada, aunque no consideró relevantes las embarcaciones de ataque rápido del país.

El operativo fue detallado por el Comando Central de Estados Unidos, que explicó que el bloqueo se aplicará a cualquier barco que entre o salga de puertos iraníes, tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo de Omán. La medida, señalaron, será sin distinción de nacionalidad.

Al mismo tiempo, aclararon que no se impedirá el tránsito de embarcaciones que no tengan como destino puertos iraníes, aunque sí podrían ser sometidas a revisiones o contacto militar durante su paso por la zona.

La alerta también fue emitida por UK Maritime Trade Operations, organismo británico que advirtió a la comunidad marítima sobre las nuevas restricciones que ya están en marcha desde las 14:00 GMT de este 13 de abril.

Según este organismo, el bloqueo cubre prácticamente toda la costa iraní, aunque se permitirá que buques neutrales abandonen puertos del país dentro de un periodo limitado.

También anticipó que se publicarán lineamientos más detallados sobre rutas y procedimientos de navegación.

El endurecimiento de las acciones ocurre tras el fracaso de negociaciones recientes en Pakistán, que buscaban frenar el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Las consecuencias ya comenzaron a reflejarse en la economía global.

El precio del petróleo registró un repunte y los mercados reaccionaron con incertidumbre ante la falta de acuerdos.

En el plano internacional, países como Reino Unido y España se han deslindado de la estrategia estadounidense.

En paralelo, Londres y París trabajan en la organización de una conferencia para impulsar una misión multinacional que garantice la seguridad del tránsito marítimo en esta zona estratégica.