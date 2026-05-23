Balacera en las inmediaciones de la Casa Blanca deja como saldo un abatido y un lesionado

Casa Blanca

Se reportaron disparos este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca (donde se encontraba Donald Trump y su esposa Melania), lo que ocasionó un confinamiento y rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Un funcionario del Servicio Secreto indicó que la agencia estaba investigando informes de disparos realizados en la esquina de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania Northwest, justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

“Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, destacó en su cuenta de X la agencia federal.

Miembros del cuerpo de prensa en el Jardín Norte fueron puestos bajo resguardo en la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro del complejo, se les indicó a los reporteros que se resguardara en el lugar mientras elementos del Servicio Secreto gritaban “¡Al suelo!" y a su vez advertían de “disparos”. Uno de los reporteros resguardados dijo que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio Eisenhower del complejo de la Casa Blanca.

Los disparos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a la reportera Selina Wang a agacharse y buscar refugio.

La corresponsal compartió el momento captado en video en su cuenta de X con el mensaje: “Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”.

Se pudo observar a agentes del Servicio Secreto que portaban rifles desplazándose por el área del Jardín Norte tras el incidente y bloqueando la sala de prensa.

FBI en la zona

En una publicación en su cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, anunció que elemento de la agencia gubernamental ya se encuentran en el lugar apoyando al Servicio Secreto.

“El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca, expresó”.

Atacante abatido

Tiempo después, las fuerzas de seguridad de la Casa Blanca, compartió un comunicado en su cuenta de X que, tras un enfrentamiento con un sospechoso armado, esta persona fue herida y traslada a un hospital cercano, donde perdió la vida, asimismo, un transeúnte resultó lesionado.