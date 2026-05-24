El presidente de Israel admite que la sociedad israelí “se está brutalizando” y que los colonos son una “turba sin ley”

Degradación moral de la sociedad israelí Un soldado israelí profana una estatua de la Virgen María en el sur de Líbano

El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció este domingo con extrema crudeza el proceso de “brutalización” de la sociedad israelí, que está normalizando y aplaudiendo de forma preocupante la violencia por motivos raciales y religiosos, en una dura crítica velada contra la radicalización del gobierno de Benjamín Netanyahu y sus ministros ultranacionalistas, principales impulsores del terrorismo judío contra los palestinos.

“Ojalá pudiera hablar hoy de unidad”, lamentó Herzog en la ceremonia de entrega del Premio a la Unidad de Jerusalén, antes de denunciar que en la sociedad israelí “se está infiltrando un terrible proceso de brutalización”, de “normalización” y, en algunos casos, de “enorgullecimiento de la violencia”.

En concreto, el jefe del Estado judío denunció que “estamos presenciando una terrible ola de violencia perpetrada por una turba sin ley en Judea y Samaria”, afirmó usando el término bíblico de Cisjordania, actos que, añadió, “profanan nuestro hogar y se apartan de toda norma básica: moral, legal o judía”.

Casi dos mil ataques en Cisjordania

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1,819 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de marzo.

En lo que va de 2026, más de 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B’Tselem.

Herzog identificó patrones de ataques contra los habitantes palestinos de Cisjordania, pero también contra símbolos del cristianismo y del islam, así como contra personas detenidas, interrogadas o sospechosas de haber cometido delitos.

“Conducta vergonzosa y repugnante”

“Estamos expuestos a una conducta vergonzosa y repugnante por parte de extremistas contra cristianos y musulmanes que viven entre nosotros, como si la moral básica de los seres humanos, o los mandamientos de la Torá [...] no tuvieran ningún significado”, recordó Herzog.

Actualmente, existe un clima de creciente hostilidad hacia los cristianos en Israel, según datos de la organización israelí interreligosa Rossing Center, que documentó un ascenso del 63 % en los episodios de acoso contra cristianos durante 2025.

En las últimas semanas, ciudadanos israelíes han proferido varios ataques contra religiosas y símbolos cristianos en Jerusalén, después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu prohibiera a la Iglesia católica celebrar el Domingo de Pascua en la parte vieja de la ciudad.

Además, durante la invasión terrestre del sur del Líbano que comenzó en marzo, varios soldados israelíes se grabaron profanando y vandalizando estatuas de vírgenes, iglesias y otros ítems relacionados con el cristianismo.

“Está prohibido dañar a personas de otras religiones y sus símbolos”, insistió este domingo el presidente israelí.