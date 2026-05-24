Empate técnico entre la izquierda y la ultraderecha a una semana de las presidenciales en Colombia

Elecciones en Colombia El candidato ultraderechista, Abelardo de Espriella, y su rival en las urnas, el candidato de izquierda, Iván Cepeda (EFE)

Colombia está literalmente partida en dos ideológicamente, a una semana de las elecciones presidenciales. La última encuesta divulgada este domingo anuncia un empate técnico con una ventaja irrelevante del candidato izquierdista, Iván Cepeda, frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella, tanto para la primera como para la segunda vuelta.

El sondeo, hecho por el Centro Nacional de Consultoría entre los pasados 16 y 22 de mayo y publicado por la revista Cambio, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 33.4% de la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, y a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 30.9%.

La diferencia de 2.5 puntos porcentuales de Cepeda -el exguerrillero y senador a quien el expresidente Álvaro Uribe trató de inculpar en un escándalo relacionado con el terrorismo paramilitar- está dentro del margen de error del 3% del sondeo y configura un empate técnico, señala Cambio.

Aunque la ventaja sigue siendo para Cepeda, la encuesta muestra un crecimiento importante y sostenido en la recta final de De la Espriella, que en otra encuesta de la misma firma, publicada el 3 de mayo, tenía el 20.4%, es decir que subió 10.5 puntos en veinte días. En cambio, Cepeda, que tenía el 37.2%, cedió 3.8 puntos porcentuales.

Por su parte, la candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, aparece distanciada, con el 12.6%, seguida de Claudia López y Sergio Fajardo, ambos de centro, con el 2.5 y el 2.1% de las intenciones de voto.

Segunda vuelta el 21 de junio

Todos los sondeos indican que ningún candidato alcanzará el próximo domingo la mitad más uno de los votos, lo que obligará a una segunda vuelta entre los dos primeros, prevista para el 21 de junio.

En ese escenario hay también una disputa cerrada con empate técnico entre De la Espriella (43.6%) y Cepeda (40.9%), y una distancia de 2.7 puntos, pero a diferencia de encuestas anteriores, el ultraderechista aparece ahora como el más opcionado para el triunfo final.

Una eventual victoria de la ultraderecha acabaría con el primer y único gobierno de izquierdas en Colombia y dejaría a Brasil y México como los dos únicos grandes países latinoamericanos que no han sucumbido a la ola de extrema derecha que sacude el mundo.