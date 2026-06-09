NASA hace oficial la misión Artemis III: ¿Cuándo regresarán a la Luna?

¡Astonautas regresarán a la luna! Nueva misión de la NASA está pronta (EFE)

La NASA anunció la nueva misión espacial Artemis III. De ser exitosa, esta supondrá la primera vez en más de cincuenta años en que un astronauta pisará la Luna.

¿Cómo será la misión espacial Artemis III?

Este año, vimos a la misión espacial Artemis II sobrevolar la superficie lunar y captar imágenes espectaculares. Ahora, se piensa ejecutar otra misión similar pero con una tripulación a bordo.

Durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, directores de la NASA anunciaron la misión Artemis III, cuyo objetivo será desarrollar tecnologías y procedimientos para futuros viajes a la Luna. El vuelo se llevará a cabo el próximo 2027.

Se piensa que, durante dos semanas y con varios lanzamientos y aterrizajes, los astronautas sobrevolarán la Luna, evaluando sistemas críticos y realizando demostraciones tecnológicas. Esto con miras a que en 2028 se lleve a cabo la misión Artemis IV, que colocaría astronautas en la superficie lunar, cosa que no se ha hecho desde el viaje del Apolo 17 en 1972.

Esta se llevará a cabo de la mano de la iniciativa privada. Participarán las empresas Blue Origin, propiedad Jeff Bezos, y SpaceX, perteneciente a Elon Musk. Ambas empresas contribuirán con vehículos, módulos de aterrizaje y otras herramientas necesarias para la misión. La decisión de incluir a estos dos multimillonarios no ha pasado sin ser cuestionada, debido a los accidentes que han tenido sus naves. El más reciente fue hace poco más de una semana, cuando un cohete de Blue Origin explotó en Florida. Sin embargo, tanto la NASA como las empresas aseguran que trabajan contrarreloj en la construcción de New Glenn, el cohete que se utilizará para la misión.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

¿Quién participará en la misión Artemis III?

El equipo de la misión espacial estará compuesta por cuatro integrantes. Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, piloteará la nave y Randy Bresnik ejercerá el rol de comandante. La tripulación tendrá dos especialistas de misión: Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación.