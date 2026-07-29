Diarrea explosiva por ciclosporosis sigue en aumento en EU: Michigan lidera la lista con 10 mil contagios

Ciclosporosis Aumentan casos en Estados Unidos (Pexels y CDC)

La ciclosporosis, enfermedad que provoca malestar estomacal y diarrea, continúa afectando a Estados Unidos. Agencias de salud batallan por erradicar el parásito que ya ha llegado a 45 estados e infectado a miles de personas.

¿Cómo va el brote de Ciclosporosis en Estados Unidos?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) confirmaron 6,707 casos de ciclosporosis en Estados Unidos, aunque se sospechan hasta casi 12 mil desde que comenzó el brote. De todos estos casos, 423 han terminado en hospitalizaciones pero hasta el momento no se ha reportado ninguna muerte

Míchigan lidera la lista de los estados con más casos de la enfermedad, con casi 10 mil personas contagiadas. Los únicos estados del país norteamericano que no han sido afectados son Hawái, Maine, Montana, Nuevo México y Carolina del Sur.

El virus es provocado por alimentos orgánicos que hayan sido infectados al contacto con heces y se transmite a través del consumo de dichos alimentos. En un inicio, señalaron a la empresa Taylor Farms, la cual tiene sede en México y distribuye sus productos a cadenas como Taco Bell, como la causante del brote. Sin embargo, los productos de la compañía arrojaron un falso positivo en pruebas de laboratorio. Aun así, Taylor Farms afirmó haber retirado todos los productos supuestamente infectados del mercado desde el 17 de julio. A pesar de esto, la cantidad de casos ha continuado en alza, por lo que el verdadero origen del parásito sigue sin ser descubierto.

El brote de ciclosporosis se une a otras enfermedades que han afectado a Estados Unidos este verano y que tienen su origen en el suministro alimenticio, como salmonela causada por huevos, E. coli provocada por moras azules y listeriosis proveniente de quesos. A pesar de esto, Donald Prater, comisionado en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguró que “el suministro de comida de los Estados Unidos es seguro” en una reunión el pasado lunes. Reconoció que “existen un par de retos” pero cree que se están tomando las medidas correctas para acabar con las enfermedades.