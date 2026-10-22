El Parlamento Europeo concede el Premio Sajarov a la Corte Penal Internacional, tras las sanciones de EU

Premio Sajarov 2026 Sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos (REMKO DE WAAL/EFE)

El Parlamento Europeo (PE) otorgó este jueves el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI), un reconocimiento que tiene una “importancia especial” tras las sanciones estadounidenses contra una institución que emitió órdenes de arresto por crímenes de guerra contra dos aliados de Donald Trump: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Este galardón, dotado con 50,000 euros y que reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento, llega semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, quien ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026. Precisamente, fue Pillay quien acusó al premier israelí de cometer genocidio contra el pueblo palestino en Gaza.

“Desafíos sin precedentes”

La CPI, a través de su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, sostuvo que el premio llega “en un momento en el que la Corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes”, en referencia a las sanciones estadounidenses impuestas el pasado 9 de octubre.

La magistrada consideró que el Sájarov tiene “una importancia especial” porque reafirma el valor de las instituciones judiciales independientes y de “quienes trabajan para defender el derecho internacional”.

También subrayó la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para que la CPI pueda “cumplir su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”.

El pasado 9 de octubre, EU anunció sanciones contra la propia institución, tras adoptar medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, en respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza.

La Corte “debe ser libre”

Las instituciones europeas celebraron la concesión del premio a la CPI y destacaron la independencia de un tribunal que debe funcionar al margen de injerencias para desempeñar su labor de manera eficaz.

“Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa una voz. La CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones”, dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que el galardón “envía un mensaje poderoso al mundo: Europa mantiene su firme apoyo al derecho internacional, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por los delitos internacionales más graves”.

Durante el anuncio oficial, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, recordó que la Unión Europea (UE) “se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo del Tribunal en sostener la justicia y el derecho internacional”.

Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, quien contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente, la CPI obtuvo la “mayoría de los votos emitidos” en una votación a puerta cerrada, con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Desde su creación en 1988, este galardón, que se entregará el 16 de diciembre en Estrasburgo (Francia), lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano, como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

La Corte Penal Internacional fue creada para impedir que presidentes, militares y señores de la guerra queden fuera del alcance de la justicia. Actualmente, prepara el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte e investiga la persecución de mujeres y niñas por parte de los talibanes en Afganistán, entre otros casos.