La inversión de Elon Musk en Skydance: revelan cuánto dinero puso el dueño de X en la fusión de Warner y Paramount

Elon Musk invierte en Skydance El magnate Elon Musk tuvo una participación significativa en la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount, hoy conocidas como el nuevo conglomerado Skydance Corporation.

El reconocido magnate Elon Musk, dueño de la red social X, invirtió aproximadamente mil millones de dólares en Skydance, empresa de entretenimiento dirigida por David Ellison, según reportó el periodista de negocios Rohan Goswami para Semafor, artículo publicado este jueves 22 de octubre de 2026.

La operación representa una importante inyección de capital para el nuevo conglomerado, que busca reducir costos, fortalecer el precio de sus acciones y afrontar los retos financieros derivados de su expansión en la industria del entretenimiento, en marcha con la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount consolidada a inicios de este mes.

Elon Musk invierte mil millones de dólares en Skydance: ¿qué es lo que se sabe sobre la operación?

La noticia fue dada a conocer por Semafor, que citó en su artículo de este jueves a personas familiarizadas con la negociación. De acuerdo con el medio, la inversión de Musk coincidió con aportaciones de otros inversionistas de Skydance, en un momento en el que la empresa busca reforzar su posición financiera.

A pesar de que el reporte atribuye la inversión al empresario, no precisa públicamente si el dinero provino directamente de su patrimonio personal o de alguna de sus compañías, como SpaceX. Esta distinción resulta relevante porque, un día antes de conocerse la inversión de mil millones de dólares, el empresario de medios John Malone anticipó la posibilidad de una operación de mayor escala entre dicha compañía y Skydance.

“¿Quién ayudó a Elon a financiar Twitter cuando la compró? Larry Ellison. “¿Cómo consiguió Larry Ellison parte del dinero para invertir en la creación de Skydance? Con acciones de Tesla. Y no me cabe la menor duda de que dentro de poco veremos un anuncio”, dijo Malone durante un encuentro del Paley Center for Media.

En la comparencia, Malone incluso estimó que SpaceX podría invertir entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en la compañía de entretenimiento, además de establecer un acuerdo global de distribución de contenidos. Sin embargo, tal posibilidad corresponde a una predicción del empresario de medios y no a un acuerdo confirmado por las empresas involucradas.

Elon Musk y la familia Ellison: ¿cuál es la relación entre el dueño de X y el CEO de Skydance?

La relación entre ambos empresarios no es nueva, ya que Larry Ellison —cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Skydance Corporation—participó financieramente en la adquisición de Twitter por parte de Musk en 2022, operación valorada en 44 mil millones de dólares; actualmente, la plataforma se mantiene en funcionamiento bajo el nombre X.

Por su parte, el interés de Musk en participar en el conglomerado mediático ya se había mencionado semanas antes de conocerse la inversión en Skydance. En septiembre de 2026, Semafor informó que directivos de Paramount habrían considerado solicitarle una aportación de capital para incorporarlo al grupo de inversionistas; en aquel momento, no se confirmó el monto de la eventual inversión.

Con una fusión concretada el 6 de octubre de 2026, la nueva estructura empresarial reunió bajo un mismo grupo activos como Warner Bros., HBO, CNN, Paramount y CBS, por lo que la aportación de Musk podría representar un respaldo financiero para la empresa de David Ellison e incluso se especuló sobre una posible dimensión estratégica que podría vincular la infraestructura tecnológica y de conectividad satelital del empresario con la distribución de contenidos visuales. No obstante, ninguna de las compañías han confirmado una operación de este tipo.