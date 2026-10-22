Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicarlo en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (SAMUEL CORUM / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de novimebre.

“Irán está haciendo todo lo posible para inflar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, manifestó Trump en su red Truth Social.

Según el mandatario estadounidense, la República Islámica estaría difundiendo informaciones sobre “ataques falsos” en el estrecho de Ormuz para elevar los precios de los combustibles. Pero el republicano sostuvo que por esa vía estratégica fluye ahora más crudo que antes del conflicto.

“Es un régimen verdaderamente malvado, y solo espero que el público estadounidense y el mundo comprendan su maldad”, manifestó Trump, quien recordó a los miles de manifestantes víctimas de la represión iraní.

Asimismo, reiteró su propuesta de que, bajo su mandato, “Irán nunca podrá obtener un arma nuclear”.

El elevado coste de la vida, en particular el encarecimiento del petróleo a raíz de la impopular guerra con Irán, amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones para renovar el Congreso.

Las encuestas apuntan a una probable victoria demócrata, que podría complicar el último tramo de la presidencia de Trump.