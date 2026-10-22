Trump ha deportado a casi un millón de personas en su segundo mandato, asegura un informe

Detenciones de migrantes a manos del ICE

El Gobierno de Donald Trump ha deportado a unas 980 mil personas desde el inicio de su segundo mandato, según un informe del Migration Policy Institute (MPI) que documenta las consecuencias de su política de mano dura contra la inmigración, en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica cifras oficiales.

El análisis abarca desde el 20 de enero, el día que Trump asumió la presidencia, al 31 de julio de 2026 y se basa en datos públicos obtenidos mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), ya que el DHS dejó de difundir este tipo de estadísticas en enero de 2025.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de realizar “la mayor operación de deportación” en la historia del país y con la meta de un millón de deportaciones al año.

Según el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completaron en conjunto unas 980 mil deportaciones.

Si se calcula por año fiscal (de octubre a septiembre), el ritmo equivale a unas 620 mil deportaciones en 2025 y unas 660 mil en 2026, según el informe.

Pese a que los cruces en la frontera con México están en mínimos históricos, el 69% de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera, indica el informe: unas 340 mil fueron devueltas directamente por la CBP y otras 340 mil fueron detenidas en la frontera y deportadas por ICE tras ser procesadas dentro del país.

El 31% restante, unas 300 mil, fueron inmigrantes arrestados en el interior de EU, según el MPI, personas que probablemente llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses.

Y es que, las detenciones en el interior del país, que la Administración Trump ha publicitado a través de videos en redes sociales y grandes operativos en ciudades como Chicago o Minneapolis, pasaron de representar el 28% de las deportaciones en 2025 al 34% en el primer semestre de 2026 y al 39% en julio, y en su promedio mensual subió de 8 mil en los tres primeros meses del mandato a 19 mil entre mayo y julio de 2026.

Sin contar las devoluciones fronterizas de la CBP, el 61% de las personas deportadas por ICE (390 mil) llevaba al menos dos años en el país y el 15% (90 mil), 10 años o más.

En cuanto a los antecedentes penales, el informe señala que el 71% de los deportados con al menos dos años de residencia (280 mil) nunca había sido condenado por un delito, y que entre quienes llevaban una década o más en el país, el 61% (57 mil) tampoco tenía condenas.

Esto contradice el mensaje de la Administración, que ha insistido en que la prioridad es deportar a personas con antecedentes criminales, a quienes llama “lo peor de lo peor”.

En total, según el MPI, solo el 20 % (190 mil) de las 980 mil deportaciones afectó a personas condenadas por algún delito.