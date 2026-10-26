Embajador israelí en la ONU tacha de “ficción” el informe que reafirma el genocidio contra los palestinos

Terrorismo israelí contra los palestinos Una mujer palestina observa su casa quemada por colonos judíos en Cisjordania (EFE)

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, calificó este lunes de “ficción” el informe de la Comisión Independiente de la ONU, que concluye que Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza pese al alto el fuego y ha extendido sus crímenes de guerra y de lesa humanidad a Cisjordania, por lo que exigió la disolución de ese organismo.

Danon acusó a la Comisión de “convertir los argumentos de grupos terroristas en un documento oficial de Naciones Unidas” y de cuestionar la legitimidad de Israel, sin hacer mención alguna de los 75,639 palestinos muertos, en su mayoría por bombardeos israelíes, muchos de ellos contra campamentos de refugiados, pero también por hambre y enfermedades relacionadas con el bloqueo durante meses de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, o por ataques de colonos judíos en Cisjordania.

“La ONU cree que es una buena idea gastar 4 millones de dólares al año en redactar obras de ficción histórica. Este informe no se limita a criticar supuestas políticas de Israel, sino que presenta la propia creación del Estado judío como un acto colonial criminal. Ningún informe de ficción histórica puede reescribir 3,000 años de historia judía”, afirmó el diplomático israelí durante la sesión de la Asamblea General.

El informe, presentado este lunes, sostiene que Israel sigue cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio pese al alto el fuego en Gaza, y pide a los Estados que no presten “ninguna forma de ayuda o asistencia para mantener la ocupación israelí”.

El presidente de la Comisión, Srinivasan Muralidhar, defendió durante la sesión las conclusiones de la investigación porque se basan en pruebas “recopiladas cuidadosamente”, e invitó a Israel a cooperar con el organismo.

Insultos a la relatora especial

La sesión estuvo también marcada por un enfrentamiento entre Danon y Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, quien presentó un informe sobre los ataques contra periodistas, la censura y el control de la información en Gaza.

Albanese denunció la eliminación de testigos y el silenciamiento de voces palestinas, y acusó a Israel y Estados Unidos de socavar el Estado de derecho en el enclave.

“Estados Unidos e Israel están devorando el Estado de derecho para sustituirlo por su propia ausencia de legalidad”, afirmó.

Tras su intervención, Danon calificó a Albanese de “fraude”, “mentirosa” y “una mancha para Naciones Unidas”.

El embajador cuestionó su imparcialidad, la acusó de ignorar los crímenes de Hamás y le leyó una carta de dimisión ficticia, escrita como si la hubiera redactado ella misma.

“Es hora de que te vayas a casa”, dijo.

El representante estadounidense Jeff Bartos también arremetió contra Albanese, a quien calificó de “mentirosa y lunática”, algo que ya había hecho en anteriores ocasiones (con información de EFE).