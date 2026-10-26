Flávio Bolsonaro asegura que un juez le ha pedido entregar su pasaporte

Flávio Bolsonaro asegura que un juez le quitó su pasaporte para evitar que salga del país (Andre Borges/EFE)

El senador brasileño, Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en los comicios presidenciales de este domingo, aseguró que un juez le ha pedido este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Destacó que recibió la orden judicial este lunes, a manos de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Brasilia cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpismo.

La decisión, según destacó el excandidato en un vídeo difundido en redes sociales, partió del juez Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre y quien también dirige dos investigaciones en las que está citado Bolsonaro hijo.

“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, precisó el señador.

Según Flávio, el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro realizado el pasado 23 de octubre, en la que suguería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones.

“Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones”, agregó.

Además, no aclaró en qué investigación se enmarca la decisión judicial en su contra.

El Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”.

Asimismo, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron, en vísperas de la segunda vuelta electoral, que Flávio figura como investigado en una segunda causa en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51.79% de los votos frente al 48.21% del opositor.