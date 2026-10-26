Los israelíes se juegan su alma este martes en las urnas

Elecciones en Israel Cartel en Tel Aviv de apoyo a la alianza belicista de Benjamín Netanyahu y Donald Trump contra Irán (ABIR SULTAN/EFE)

Israel acude este martes a las urnas en sus primeras elecciones parlamentarias tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, y un día después de que un informe independiente de la ONU reafirmase que hay en marcha un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y que este se está extendiendo peligrosamente a Cisjordania, donde el terrorismo de los colonos judíos en el territorio ocupado tiene la intención de hacer imposible la existencia de los palestinos como pueblo.

Pero el genocidio de Israel contra los palestinos, que escandaliza a la opinión pública mundial y ha hundido la imagen del Estado sionista, no ha existido en la campaña, aunque sí la garantía de que nada cambiará si vuelve a ganar Benjamín Netanyahu, que gobierna en coalición con los líderes más radicales del espectro político, partidarios de la expulsión e incluso del exterminio de palestinos para quedarse con lo que queda de sus posesiones en los territorios ocupados.

El ministro ultraderechista de Patrimonio, Amichai Eliyahu, llegó a plantear el 5 de noviembre de 2023 que lanzar una bomba atómica sobre Gaza era «una de las posibilidades». Por su parte, la cara más visible del odio supremacista judío, el ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir, llegó a justificar el asesinato de palestinos señalando que “no merecen vivir, no son humanos; son animales”, el mismo discurso que usaban los nazis para justificar el exterminio del pueblo judío.

Netanyahu, el mandatario israelí que más tiempo ha permanecido en el poder, no solo no destituyó a ninguno de los dos, sino que cuenta de nuevo con ellos para formar gobierno, mantener su inmunidad para evitar ser perseguido por sus casos de corrupción y seguir bloqueando una investigación independiente sobre el 7 de octubre, el episodio que más traumatiza a la sociedad israelí.

El ataque terrorista de Hamás, que dejó más de dos mil muertos, sigue planteando una pregunta crucial: si son ciertas las denuncias de varios medios, como el israelí Haaretz, The New York Times o The Wall Street Journal, según las cuales el primer ministro israelí fue alertado por el jefe de la inteligencia egipcia y el propio primer ministro emiratí sobre un inminente ataque masivo contra Israel desde la Franja de Gaza.

Pese a todo esto, Netanyahu y su bloque ultraderechista, liderado por su partido, el Likud, podrían lograr la mayoría absoluta en el Parlamento (Knéset), con 62 escaños, uno más que los 61 necesarios, según la última encuesta del Canal 14 (privado).

Esto es lo que espera que ocurra su gran aliado y proveedor de armas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien un martes después tiene su propia prueba en las urnas, en las elecciones intermedias, donde peligra la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso.

“Bibi es un gran primer ministro guerrero”, declaró Trump en plena campaña, en un nuevo acto de injerencia y chantaje del republicano, que advirtió que, si gana la oposición —“el líder equivocado”, dijo—, no cuenten con Estados Unidos para seguir combatiendo la amenaza nuclear iraní.

En cualquier caso, Trump rebosa optimismo y ardor bélico cuando se refiere a la guerra de Irán: “Voten a Bibi: tenemos que terminar el trabajo que empezamos”. El “trabajo” para Trump es Irán, pero para Netanyahu y sus halcones en el gobierno es más siniestro: seguir atacando a los vecinos enemigos en Líbano, Siria y los territorios ocupados para crear el “Gran Israel”.

La gran pregunta es: ¿es este el gobierno radical que quieren los israelíes o se decantarán por el bloque opositor?

La esperanza de un cambio se llama general Eisenkot

Elecciones en Israel El exgeneral Gadi Eisenkot, candidato del bloque opositor, en el cierre de campaña en Tel Aviv (ABIR SULTAN/EFE)

El bloque opositor, liderado por el general retirado Gadi Eisenkot, es favorito en tres encuestas, con hasta 56 escaños; en cualquier caso, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que sus integrantes tendrían que contar necesariamente con el apoyo de los partidos árabes, que podrían sumar hasta 16 escaños.

Pero, entre los aliados del bloque de Eisenkot, el exsubjefe del Estado Mayor del Ejército Yair Golan defiende contar con el apoyo de los árabes para gobernar, mientras que Avigdor Lieberman se opone tajantemente.

La paradoja es que los israelíes podrían votar mayoritariamente por un cambio y, aun así, seguir gobernados por Netanyahu, si la oposición es incapaz de superar sus diferencias y ponerse de acuerdo con los partidos árabes.

Pero lo que está en juego este martes va mucho más allá de quién ocupará el despacho del primer ministro. Israel deberá decidir si continúa por el camino marcado por Netanyahu y sus aliados ultraderechistas o si abre una etapa política diferente, capaz de afrontar las responsabilidades por el 7 de octubre y el sufrimiento causado a los palestinos.

Porque, después de tanto horror, la gran incógnita no es solo quién ganará las elecciones, sino qué país quieren ser los israelíes. Y esa es, precisamente, la razón por la que este martes se juegan su alma en las urnas.