Papa León XIV confirma viaje a Sudamérica tras su operación de pulmón: ¿Qué países visitará y en qué fechas?

Papa León XIV confirma viaje a Sudamérica Después de la intervención quirúrgica de urgencia al papa León XIV, en la que le fue extirpado un tumor maligno, los planes para viajar a Uruguay, Argentina y Perú siguen en pie.

Tras confirmarse que el Papa León XIV no necesitará terapia ni tratamiento adicional a la extirpación del tumor maligno encapsulado en su pulmón, conocido como un adenocarcinoma pulmonar —uno de los tipos de cáncer más comunes—, el Santo Padre confirmó que su visita a Sudamérica sigue en pie, expresando sentirse “lleno de alegría” por visitar los países programados en un nuevo comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales

De manera simultánea, la Santa Sede respaldó la noticia al detallar que el viaje se realizará tal como estaba programado, después de que el resultado de los análisis histológicos fuera satisfactorio, revelando que el pontífice estadounidense no requiere un tratamiento de seguimiento.

Papa León XIV confirma su viaje a Sudamérica: ¿qué países visita y cuándo?

El Vaticano comunicó, poco después de la intervención quirúrgica al Santo Padre, que Robert Prevost —nombre secular— permanecería hozpitalizado aproximadamente una semana para su recuperación, lo que orilló a la suspensión de todas sus audiencias y actividades públicas hasta el 20 de octubre.

Durante el fin de semana, León XIV retomó una de estas actividades al rezar el Ángelus desde la plaza de San Pedro ante las y los fieles congregados. Esta aparición elevó la esperanza de que el pontífice mantuviera en pie su plan de viajar a Sudamérica y, mediante redes sociales, el Papa confirmó la noticia con un breve mensaje este lunes 26 de octubre.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó, refiriéndose a las dos décadas en las que desempeñó su labor misionera y eclesiástica en Perú.

Para León XIV, esta visita a la región sudamericana representa una oportunidad para “abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, generando el inmediato entusiasmo entre sus fieles que habitan Uruguay, Argentina y Perú, países contemplados en su visita.

El viaje está previsto del 6 al 17 de noviembre, eliminando definitivamente la incertidumbre que sembró su reciente operación por cáncer de pulmón.

¿Cuál es el estado de salud actual del Papa León XIV?

A menos de dos semanas desde su operación el 13 de octubre de 2026, León XIV se recupera favorablemente de un adenocarcinoma pulmonar localizado mediante la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

A través de su portal oficial, la Santa Sede comunicó que el pontífice estadounidense no requiere ningún tratamiento oncológico adicional, como quimioterapia o radioterapia, por lo que “no existen razones médicas que impidan” que continúe con el viaje a Sudamérica programado para este noviembre 2026, teniendo por destino los países Uruguay, Argentina y Perú.