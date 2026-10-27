Israel cierra urnas con una alta participación, que se dispara en ciudades árabes

Un simpatizante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asiste a un acto electoral del partido Likud en Jerusalén (EFE)

La participación final en las elecciones de Israel de este martes alcanzó el 77.7% casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Un total de 5,695,682 israelíes acudieron a las urnas, que cerraron a las 22:00 hora local.

Las tres ciudades más grandes de Israel registraron una participación por debajp de la media: del 65.9% en el caso de Jerusalén, 65.4% en el de Tel Aviv y 61.6% en Haifa.

La participación en las principales ciudades árabes se ha disparado en cambio, con uno de los saltos más llamativos en Um al Fahm, donde la participación ha sido del 75.7% frente al 38.3% que se registró en 2022.

Otros casos representativos son el de Nazaret, que ha pasado de un 48.3% en 2022 al 72.2% este año; o Rahat (en el sureño desierto del Néguev), que ha crecido de un 60.6% a un 82%.

Otras importantes localidades árabes también han registrado procentajes cercanos a la totalidad, como Tamra con un 83.2% o Sajnin con un 86.8%, ambas en el norte del país.

La participación en las localidades y ‘kibutz’ próximos a la frontera con Gaza, las comunidades tradicionalmente izquierdistas que resultaron más golpeadas por los ataques de las milicias gazatíes el 7 de octubre de 2023, osciló entre el 25% de Nir Oz y el 72% de Reim, mientras que en Kisufim fue del 54.8% y en Beeri del 36%. En Sderot, ciudad de mayoría conservadora, la afluencia fue del 72%.

La Comisión Electoral Central informó asimismo que durante la jornada aceptó 8 mil reportes de incidencias, de los que un 30% fueron clasificados como incidentes que afectaban a la integridad electoral.

De ellos, un 10% fueron por alteración o daño a las papeletas y un 13% a interrupción del proceso de votación.

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

A falta de datos de escrutinio, los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios dan como ganador al primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero no le otorgan una mayoría a su bloque para gobernar.

De hecho, el bloque de partidos opositores le aventaja en unos pocos escaños, de acuerdo a los sondeos, que dejarían en manos de los partidos árabes un posible gobierno de la oposición.