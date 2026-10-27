“Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”: Lula tras fuga de Flávio a EU

Lula da Silva celebra su cumpleaños en Brasilia (Andre Borges/EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, destacó Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) calificó la fuga como “vergonzoza”, aunque evitó confirmar la salida del país del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ante el secretismo de sus propios aliados, quienes hasta el momento tampoco lo han confirmado.

“Estoy sabiendo ahora que mi adversario, no sé... No tengo informaciones precisas”, manifestó Lula frente a un gran pastel con velas de cumpleaños, antes de pasar a enumerar las veces que perdió comicios y aceptó la derrota.

“Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, agregó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.

El líder brasileño, que en enero asumirá su cuarto mandato no consecutivo, precisó que “intentó” que el ultraderechista demuestre su inocencia cuando le pidió que exponga el detalle de sus cuentas bancarias y sus telefónos celulares antes de la segunda vuelta electoral del domingo.

“Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez”, agregó.

“La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, añadió.

La Administración de Donald Trump otorgará visados al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, según confirmó este martes un alto funcionario bajo condición de anonimato.

Bolsonaro salió este martes de Brasil luego de que la Policía Federal canceló sus pasaportes ordinario y diplomático, medida adoptada por desobedecer una orden judicial de entrega de los documentos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Trump, estrecho aliado del clan Bolsonaro, calificó los comicios brasileños de “fraudulentos”, si bien acotó que “no gobierna Brasil” al ser consultado sobre si tomaría alguna medida al respecto.

Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y exdiputado, se encuentra radicado en territorio estadounidense desde marzo del 2025, alegando ser objeto de una persecución judicial en Brasil.