SICT y transportistas acuerdan mesas de trabajo para atender demandas del autotransporte

Reunión de la SICT con CANACAR y organizaciones transportistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sostuvo una reunión con representantes de organizaciones del autotransporte para revisar los asuntos pendientes del sector y establecer mecanismos de seguimiento a sus solicitudes.

En el encuentro participaron integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), así como de INDECO, FEMATRAC y HAMOTAC, quienes expusieron sus necesidades y propuestas ante funcionarios federales. Como resultado, se acordó instalar mesas de trabajo específicas para revisar cada planteamiento y buscar soluciones de manera conjunta.

Revisión de avances

La reunión fue encabezada por Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes; Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, jefe de la Unidad de Gobierno de la SEGOB, y Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal.

También participaron representantes de la Dirección General de Carreteras y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), como parte de las instituciones encargadas de atender los temas relacionados con la operación del transporte federal.

Durante la sesión se revisaron los avances en las solicitudes presentadas por las organizaciones y se escucharon nuevas propuestas de sus representantes. Las cámaras y agrupaciones reconocieron la apertura de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes para mantener el diálogo directo con los integrantes de la industria.

Mesas de seguimiento

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la creación de mesas de trabajo especializadas, en las que autoridades y representantes del autotransporte podrán dar seguimiento puntual a las solicitudes y analizar alternativas para atenderlas.

La intención es que cada asunto sea revisado con la participación de las dependencias competentes, de manera que las propuestas puedan convertirse en acciones y soluciones construidas entre el Gobierno federal y el sector.

La SICT reiteró su disposición de mantener una comunicación permanente con las organizaciones y continuar la coordinación institucional para atender sus planteamientos.