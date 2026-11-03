Aclaran desde el Vaticano: el Papa León XIV no viene a México; irá a santuario de la Virgen de Guadalupe en Uruguay

El papa no vendrá a México El Vaticano aclaró que Rober Prevost no vendrá al país en el futuro próximo. (EFE y Especial)

El Papa León XIV visitará un Santuario de la Virgen de Guadalupe, en Uruguay, no en nuestro país — Frente a la información sobre una inminente visita del Papa León XIV a México, el periodista experto en la cobertura de la Santa Sede, Ramiro Escoto, informó desde Roma a LA CRÓNICA DE HOY que el mensaje emitido la tarde de este lunes desde el Vaticano por Montserrat Alvarado, prefecta de Comunicación del Vaticano “no se refería a un viaje próximo del Sumo Pontífice a México”.

El Vaticano Ramiro Escoto El Papa León XIV no vendrá a México, lo que sí visitará es un santuario de la Virgen de Guadalupe, en Uruguay, aclararon desde el Vaticano. (Ramiro Escoto)

El mensaje del Vaticano hacía referencia a Uruguay

La comunicadora papal señaló la intención de León XIV por visitar un santuario de la Virgen de Guadalupe en Uruguay, en la víspera de su primer viaje apostólico a América, explicó.

Ramiro Escoto confirma igualmente esta información en su cuenta en X, desde su función también como corresponsal en el Vaticano, de UnoTV.

Más información próximamente.

Aclaran desde el Vaticano que el Papa León XIV no viene a México