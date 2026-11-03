Elecciones 2026 de Estados Unidos: ¿Qué cargos están en disputa y a qué hora saldrán los resultados?

Elecciones en Estados Unidos Una persona vota durante las elecciones de medio mandato este martes, en Washington. Foto: EFE

Conoce los detalles de la jornada electoral de los Estados Unidos para este martes 3 de noviembre — Este martes 3 de noviembre, el panorama político de los Estados Unidos vivirá una jornada crucial con las elecciones legislativas. Los resultados de este proceso democrático podrían implicar un cambio de partido en el control del Congreso, lo que significaría un revés para el presidente Donald Trump así como su visión, decisiones que podría llevar a cabo el resto de su mandato e incluso procesos e investigaciones en su contra.

Elecciones 2026 en EU: ¿De qué se tratan y qué se elige?

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos votan para elegir al próximo mandatario, las elecciones intermedias sirven para renovar parte del Poder Legislativo y determinar qué partido político tendrá la mayoría en el Congreso.

En Estados Unidos existen dos grandes partidos políticos: el Republicano, al que pertenece Donald Trump, y el Demócrata, su principal oposición. Ambos compiten por conseguir el mayor número de representantes y senadores.

El Congreso estadounidense está integrado por dos cámaras:

Cámara de Representantes: cuenta con 435 integrantes, quienes representan a diferentes distritos del país. Todos los escaños se someten a votación cada dos años, por lo que en estas elecciones se renovarán los 435 puestos.

Senado: está integrado por 100 senadores, dos por cada estado. Sus integrantes tienen periodos de seis años, por lo que aproximadamente una tercera parte se renueva cada dos años. En 2026 también habrá elecciones especiales para cubrir algunas vacantes.

Además de estos cargos federales, en distintos estados se celebrarán elecciones para elegir gobernadores, legisladores estatales y otras autoridades locales, dependiendo del calendario electoral de cada entidad.

¿A qué hora se darán los resultados de las elecciones intermedias de EU?

Una de las particularidades del sistema electoral estadounidense es que no existe una hora única para conocer los resultados de todo el país. Esto se debe a que cada estado organiza sus propias elecciones, establece los horarios de votación y realiza el conteo de los sufragios.

En términos generales, las primeras cifras comenzarán a difundirse cuando cierren los centros de votación de los estados, durante la tarde y noche del martes 3 de noviembre.

Para quienes siguen la jornada desde México, las primeras actualizaciones podrían comenzar a conocerse aproximadamente desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque los horarios varían según el estado y algunos resultados podrían tardar varias horas o incluso días.

Es importante señalar que los primeros resultados serán preliminares y se deberá esperar a que termine el conteo para tener certeza oficial. Durante la noche electoral se publican conteos parciales que permiten identificar tendencias y, en algunos casos, proyectar quién ganó una contienda. Sin embargo, las autoridades electorales deben completar el conteo, revisar las boletas y realizar los procedimientos correspondientes antes de certificar los resultados.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos advierte que incluso cuando un distrito aparece con el 100 por ciento de sus centros de votación reportados, los resultados todavía pueden ser extraoficiales.

¿Qué puede pasar si Donald Trump pierde la mayoría en el Congreso?

Este es uno de los puntos más importantes de las elecciones, pues una derrota del Partido Republicano podría cambiar el equilibrio de poder durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

Actualmente, el presidente necesita el respaldo del Congreso para impulsar buena parte de su agenda política. Si los republicanos pierden la mayoría en alguna de las dos cámaras, los demócratas podrían asumir el control y dificultar la aprobación de las iniciativas del mandatario.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Dificultades para aprobar nuevas leyes

Investigaciones sobre el gobierno de Trump

Obstáculos para nombrar funcionarios y jueces

Posibilidad de iniciar un juicio político

Por esta razón, las elecciones del 3 de noviembre de 2026 representan una prueba política importante para Trump. Más allá de los nombres de los candidatos que resulten ganadores, el principal resultado que se observará será si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado o si los demócratas consiguen recuperar espacios de poder en el gobierno federal.