“En 21 meses Trump ha causado más daño a la democracia que cualquier otro presidente”: NYT

Elecciones en Estados Unidos El presidente Donald Trump, este domingo en el Mall de Washington (JIM LO SCALZO/EFE)

The New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos, publicó este martes, día de las elecciones de medio mandato, un durísimo editorial contra el presidente Donald Trump, al que acusa de arrastrar al país hacia la autocracia. Por ello, pide expresamente a los ciudadanos que castiguen con su voto al Partido Republicano.

“Trump ha fracasado. Hay que hacerle rendir cuentas”, titula el diario su editorial, en el que señala que “la única vía para imponer un freno, que se necesita desesperadamente, y volver a la normalidad es lograr una victoria del Partido Demócrata en los dos años que quedan por delante”, hasta que el magnate republicano entregue el poder, en enero de 2029.

“En un periodo de 21 meses, Trump ha causado más daño a la democracia y al Estado de derecho que cualquier otro presidente en la era moderna y, quizá, incluso desde hace más tiempo”, asevera el editorial. Y pone ejemplos: desde el “uso indebido de las leyes de seguridad nacional con fines políticos” hasta la desobediencia a órdenes judiciales sobre la deportación de migrantes, pasando por el “desmantelamiento” del Departamento de Justicia, “convirtiéndolo en un instrumento de represalia contra sus adversarios”, o el nombramiento de “aduladores incompetentes” en puestos clave.

Según reza el editorial, “los votantes deben tener presente el incumplimiento de Trump de sus promesas electorales, sus intentos de socavar la democracia estadounidense y su corrupción flagrante. Deben pensar en la aquiescencia del Partido Republicano ante este abuso de poder y exigir responsabilidades a los republicanos”.

“No representa a los estadounidenses”

El diario insta a los electores a “demostrar al mundo que el señor Trump no representa a la mayoría de los estadounidenses”, por lo que reitera que deben ayudar con su voto a desviar el rumbo de un Gobierno “mancillado por la corrupción, la incompetencia y el abuso de poder”.

Aunque admite que “el Partido Demócrata tiene muchos defectos, entre ellos la decepcionante incapacidad de presentar un programa propio coherente”, el NYT señala que “ofrece este año la única alternativa al daño que el señor Trump y su partido han infligido a la nación”.

“Casi seguro que seguirá causando daño”

“Pase lo que pase en los comicios de este martes —en los que se renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se eligen gubernaturas estatales como la de Texas—, es casi seguro que el señor Trump seguirá causando daño mientras ocupe el cargo, desafiando a las Cámaras de formas que violen la tradición o la ley”, augura el periódico.

“Sin embargo, la diferencia entre un Gobierno dirigido por completo por un partido político a su antojo y un Gobierno con una oposición con poder es enorme. Los estadounidenses tienen ahora la oportunidad de manifestar su descontento con su conducta y deberían aprovecharla”, remata.

Se distanció de “aliados de toda la vida”

En política exterior, prosigue el diario neoyorquino, Trump “ha malgastado vidas y recursos militares en una guerra mal calculada e ilegal contra Irán”, un “error estratégico” que deja a EE UU “menos preparado para futuros conflictos”. “Ha aislado y dejado a Estados Unidos en una posición vulnerable al distanciarse de aliados de toda la vida. Ha debilitado a Ucrania en su heroica lucha contra Rusia y se ha acercado al presidente Vladímir Putin”, subraya.

Tras apuntar también al “enriquecimiento y las transacciones en beneficio propio de la familia Trump”, que no duda en calificar de corrupción, el editorial señala la responsabilidad que han tenido en esta deriva el resto de los políticos republicanos, que han colaborado con Trump o, al menos, le han dejado hacer.

El Partido Republicano, “cómplice entusiasta”

El Partido Republicano ha sido “cómplice entusiasta en la degradación de los ideales de la nación”, lamenta The New York Times.

“A las mayorías republicanas de la Cámara de Representantes y el Senado ni siquiera parece importarles que el señor Trump haga caso omiso de las leyes que ellos mismos aprobaron. Los candidatos republicanos al Congreso que se presentan este año merecen pagar un precio tanto por el daño que ha causado su partido como por el daño que no ha sabido impedir. Ante un presidente ávido de poder, la mayoría de ellos han dado muestras de cobardía”, incide.

Por eso, concluye el diario, a estas alturas ya “solo los votantes pueden servir de contrapeso”. A ellos les pide “frenar los impulsos autoritarios del señor Trump” y “actuar en interés del pueblo”, votando a candidatos demócratas o, como mucho, a los escasos políticos republicanos que se hayan enfrentado abiertamente al presidente. Los electores, remarca el texto, “tienen la oportunidad de demostrar que el incumplimiento del deber constitucional también puede acabar con la carrera de un político”.

“Cuando una democracia comienza a deslizarse hacia la autocracia, las elecciones legislativas ofrecen el punto de inflexión potencial más significativo”, termina el editorial. “Si los votantes respaldan al nuevo régimen —o si el partido en el poder logra subvertir la voluntad popular—, el deslizamiento puede acelerarse. Si los votantes rechazan con éxito al régimen, la democracia puede empezar a recuperarse. Estados Unidos será más fuerte si las elecciones intermedias de 2026 suponen ese punto de inflexión”.