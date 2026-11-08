Jaquean oficina de estadística rusa y se revela lo que Putin oculta: 400,000 rusos han muerto en la guerra de Ucrania

Guerra de Ucrania Forenses del Ejército ucraniano levantan cadáveres de soldados rusos en territorio reconquistado en la región ocupada de Donetsk, en el este del país (EFE)

Un hackeo al centro de estadísticas de Rusia acaba de revelar lo que el Kremlin lleva censurando desde que el presidente Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, el 24 de febrero de 2024, convencido de que el país se rendiría en cuestión de días y de que el número de bajas rusas sería insignificante.

El grupo Kiberpartizani BY reveló que el número de militares rusos fallecidos desde febrero de 2022, según las propias cifras oficiales del servicio nacional de estadísticas (Rosstat), asciende a 393,881 soldados muertos en acciones militares propiamente dichas o como consecuencia de estas.

La última vez que el Ministerio de Defensa ruso facilitó la cifra oficial de bajas fue en septiembre de 2022, siete meses después de iniciada la guerra, cuando se hizo evidente que aquello no iba a ser un desfile a caballo y los ucranianos empezaron a golpear con más fuerza en el frente de batalla. Entonces, el Kremlin reconoció 5,937 militares muertos en Ucrania y dejó de publicar los siguientes partes de bajas para evitar que la sociedad rusa dimensionara la tragedia y se volviera en contra de la decisión de Putin.

Desde entonces, la censura es tan férrea como la propaganda patriótica, mientras cientos de rusos han sido arrestados por oponerse a la guerra o compadecerse del pueblo «hermano» ucraniano. Uno de los últimos casos conocidos fue el de una octogenaria condenada a 20 años de cárcel por enviar una donación a las víctimas ucranianas de la guerra.

Medio millón a finales de 2026

Otro grupo de piratas informáticos, Silent Crow, estimó que la cifra de bajas rusas es incluso mucho más alta que la que acaba de filtrarse.

Según informó recientemente, habrían muerto a causa de la guerra de Ucrania, en estos cuatro años y medio de conflicto, unos 450,100 rusos. Para llegar a esa cifra, sumó a las bajas de soldados las víctimas de atentados fuera de la zona de combate, los fallecimientos de militares por causas ajenas a los combates (suicidios, accidentes...) y las muertes de ciudadanos rusos en los territorios anexionados.

Además, precisa que el 54.9 % de los fallecidos perecieron en la región ucraniana de Donetsk, escenario de los combates más cruentos, y pronostica que el número de rusos muertos superará el medio millón a finales de 2026 si se mantiene la actual media de 18,280 mensuales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico eleva la cifra de bajas rusas a un millón de muertos, a los que habría que sumar otro medio millón de heridos.

La inteligencia ucraniana y varios servicios occidentales aseguran que el Ejército ruso ha pasado de sufrir 30,000 bajas mensuales a superar en los últimos meses las 50,000 (54,000 en octubre). Por ello, consideran que Moscú tiene cada vez más problemas para reemplazar sus unidades, algo que apenas se ha traducido en avances territoriales.

Mientras tanto, los ucranianos, que sufren una crónica falta de hombres en el frente, evitan siempre que pueden los enfrentamientos directos y recurren a incursiones sorpresa o al uso de drones para minimizar las bajas.

La filtración de los datos oficiales por parte de los hackers se ha hecho pública en vísperas de la reanudación de las negociaciones tripartitas de paz, con mediación estadounidense, el martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa debido a la guerra de Irán.