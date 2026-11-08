León XIV llega a Argentina, la primera visita de un papa en casi 40 años

León XIV rinde homenaje a José de San Martín, héroe de la independencia sudamericana (VATICAN MEDIA/EFE)

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que finalizará hasta el miércoles, la primer de una papa en casi 40 años a este país.

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el pontífice aterrizó a las 16:34 hora local en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde lo recibió el presidente Argentino, Javier Milei.

Una guardia de honor militar esperó a que el papa descendiera del Boeing 737 MAX 8, al que le estamparon el escudo de León XIV.

Once minutos después del aterrizaje, el pontífice se asomó y saludo con su brazo derecho en alto, tras lo cual descendió la escalerilla y estrechó la mano de Milei.

Luego, una fanfarria militar tocó el himno argentino y una marcha pontificia y el papa saludó a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a diversas autoridades eclesiásticas.

Un grupo de niños, jóvenes y adultos le regalaron flores y otros presentes al papa, que se tomó tiempo para saludar y bendecir a cada uno de ellos.

Al mismo tiempo que León XIV aterrizaba en Argentina, todas las iglesias de Buenos Aires hicieron repicar sus campanas en señal de alegría.

Bajo el lema ‘Bienvenidos todos: vayan y anuncien’, la visita de León XIV será la primera de un papa a Argentina desde que en 1987 Juan Pablo II hiciera su segundo viaje al país.

Rinde homenaje a José de San Martín

En el incio de su gira por el país, el papa hizo una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, héroe de la independencia de varios países sudamericanos.

En una ceremonia, realizada en la plaza que lleva el nombre del prócer del barrio de Retiro, en Buenos Aires, el papa estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno.

Tras la colocación de una corona con flores blancas y amarillas -colores de la bandera papal-, el pontífice se acercó con reverencia y tocó en silencio el monumento.

Una fanfarria militar interpretó el himno argentino y una marcha pontificia ante centenares de personas que se apostaron en esa plaza desde horas de la mañana con banderas argentinas y con los colores papales.

La ofrenda floral en homenaje a San Martín es un acto protocolar que hacen los jefes de Estado extranjeros que visitan Argentina.

El militar y político argentino José de San Martín (1778-1850) tuvo un rol clave en el proceso de emancipación de Argentina, Chile y Perú, país este último del que Robert Prevost adoptó la nacionalidad en 2015 y en el que el papa cerrará esta gira latinoamericana.