Nvidia investigará a su CEO tras admitir que tuvo amorío con una espía china; Trump lo defiende

Estados Unidos El presidente de EU con su aliado, el tecnoligarca estadounidense de origen chino Jensen Huang, investigado por su propia empresa de IA de tener relaciones sexuales con una espía china

Nvidia se encuentra desde este fin de semana en el ojo del huracán debido a la presunta relación amorosa de su fundador, Jensen Huang, estadounidense de origen chino, con la empresaria china Alice Huang (el apellido es una coincidencia), acusada por medios estadounidenses de trabajar como espía para el régimen comunista de Pekín.

El escándalo es mayúsculo. Nvidia no solo es la mayor compañía de inteligencia artificial del mundo por capitalización bursátil, sino que su fundador es de origen chino y, al mismo tiempo, un aliado del presidente Donald Trump, quien lo defiende mientras impide un mayor control sobre la inteligencia artificial y los riesgos existenciales que esta supone para la humanidad —como han alertado sus propios creadores estadounidenses—, alegando que China no puede ganar a EU esta carrera tecnológica.

Este domingo, la junta directiva de Nvidia, líder en la fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado que ha iniciado una investigación independiente a raíz de los recientes informes que señalan que su fundador y director ejecutivo, Huang, «ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera».

La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con la ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reportaje de The New York Times sobre el supuesto romance entre Huang y la presunta espía china, una relación que, según el diario, conocía Trump (a su vez, sospechoso de mantener relaciones sexuales con menores de edad, como denuncian los archivos Epstein, vinculados a su amigo pederasta, fallecido misteriosamente en una cárcel antes de ir a juicio).

Horas antes de que Nvidia anunciara la apertura de la investigación, con el consentimiento de Huang, el portal político Axios reportó que el propio Huang admitió la relación extramatrimonial en el borrador de un correo electrónico dirigido a sus empleados.

«Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice», establece el documento, según Axios.

El escándalo creció el sábado, cuando The New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citaba información de inteligencia según la cual la empresaria china Alice Huang, que había desarrollado una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La mujer, según el informe, había sido reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus modelos más avanzados estuvieran a disposición de China.

El diario reportó que «Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto».

«Es un hombre honorable»: Trump

Lejos de rectificar, el presidente de EU decidió defender a Huang, pese a que este mismo había admitido que mantuvo una relación extramatrimonial.

«Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla (a la presunta espía del régimen chino). No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país», declaró.

Preguntado sobre si se arrepentía de no haber actuado tras recibir esa información, el presidente de EU contestó: «No, no lo creo».