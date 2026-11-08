Ossoff, el protegido de Obama que lidera la lista demócrata de presidenciables… «y no solo porque se parece a Kennedy»

Vuelco electoral en Estados Unidos El expresidente Barack Obama durante un mitin en Atlanta (Georgia) del senador candidato a la reelección, Jon Ossoff, a quien señaló como el nuevo Kennedy

No ha transcurrido una semana desde las elecciones de medio mandato, que se saldaron con una humillante derrota para los republicanos y para el presidente Donald Trump, y los demócratas ya empiezan a delinear su plan para reconquistar la Casa Blanca en las elecciones de 2028 y desmantelar la pesadilla trumpista. El primer paso es visibilizar al que cuenta hoy en día con más opciones para hacerlo: Jon Ossoff.

El recién reelegido senador por Georgia, cuyo escaño le disputaba el republicano Mike Collins, apoyado por Trump, se impuso con claridad en un sondeo sobre las preferencias para la candidatura presidencial demócrata, realizado durante la convención progresista Crooked Con, celebrada este fin de semana en Washington.

Ossoff obtuvo el 38.4 % de los apoyos, seguido de lejos por la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, con el 16.6 %, representante del ala izquierdista del partido, y el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, con el 13.9 %, quien ya intentó convertirse en candidato presidencial en las pasadas elecciones. Más rezagados quedaron los gobernadores de Illinois, JB Pritzker, con el 4.4 %, y de Kentucky, Andy Beshear, con el 3.8 %.

Durante esta semana electoral, el senador también ha encabezado los mercados de predicción de Kalshi y Polymarket para la candidatura presidencial demócrata de 2028, por delante de Ocasio-Cortez y del gobernador saliente de California, Gavin Newsom.

El martes, renovó su escaño con gran holgura: logró el 58.9 % de los votos, casi 20 puntos porcentuales más que su rival republicano, Mike Collins, en una Georgia que en 2024 apoyó a Donald Trump. A sus 39 años, Ossoff conserva así su condición de senador más joven de Estados Unidos, un puesto que perderá en enero, cuando tome posesión de su escaño el senador electo por Texas James Talarico, la otra gran estrella demócrata de estas elecciones, que tiene 37 años.

«No es solo porque se parece a Kennedy»

Su juventud, su físico, su capacidad de comunicación y su éxito electoral en un estado muy disputado lo han situado entre las figuras emergentes del Partido Demócrata, aunque todavía no ha anunciado su intención de competir por la Presidencia.

Seis días antes de las elecciones de mitad de mandato, el expresidente demócrata Barack Obama subió al estrado en su último acto de campaña, entre el delirio y los gritos de «Yes, we can!» («¡Sí, se puede!») de las 10,000 personas que abarrotaron el polideportivo de Morrow, al sur de Atlanta. Junto a él se encontraba el hombre al que había venido a apoyar, que recibió otra estruendosa ovación.

«Solo hay una opción sensata en esta batalla electoral, y ese es Jon Ossoff. No es solamente porque se exprese tan bien; no es solo porque parezca un Kennedy, tan apuesto en los videos», proclamó el primer presidente negro de EU. «Es porque aprendió de su maestro y mi maestro. Uno de los grandes: John Lewis», continuó Obama en referencia a uno de los líderes históricos del movimiento por los derechos civiles en ese estado sureño, donde esa lucha sigue resonando cada día.

«Sabe lo que es montar un buen lío por una buena causa», proclamó Obama. El pabellón se vino abajo mientras Ossoff sonreía.

Carismático y excelente orador, se le compara casi de manera inevitable con el expresidente afroamericano y líder espiritual del Partido Demócrata, hasta el punto de que se le ha llegado a llamar «el nuevo Obama».

La asistenta que colocó a Ossoff en el mapa

El candidato a la reelección protagonizó la mayor polémica de la campaña cuando insinuó la estrecha relación entre el presidente Donald Trump, de 80 años, y su asesora personal, Natalie Harp, de 35.

Durante un mitin en Atlanta, Ossoff acusó a Trump de desentenderse de sus responsabilidades presidenciales mientras arrastraba al país a la guerra de Irán, y declaró: «No quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su aparentemente indefensa mansión voladora, regalada por el emir de Qatar».

El comentario desató ríos de tinta sobre la supuesta relación del presidente con la joven asistenta y provocó la furia de Trump, quien lanzó una catarata de insultos contra Ossoff. Sin embargo, estos ataques no tuvieron el menor efecto negativo en su campaña, sino todo lo contrario.