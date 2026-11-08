Senador Talarico visita el altar del mexicano que murió tiroteado por agentes del ICE en Texas

Vuelco electoral en Estados Unidos El senador electo James Talarico deposita su calcomanía "Yo Voté" en el altar levantado donde el mexicano Lorenzo Salgado fue asesinado por el ICE en Houston

El vuelco político en Texas empieza a provocar gestos impensables hace apenas una semana, incluso antes de que los demócratas ocupen sus cargos, tras acabar con tres décadas de dominio absoluto republicano.

El senador electo por Texas, James Talarico, visitó el altar erigido en Houston para honrar al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió hace justo cuatro meses por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Primera aparición pública

El político demócrata dedicó al migrante su primera aparición pública tras ganar el martes pasado las elecciones en Texas, donde cientos de vecinos llevaron al altar de Salgado, en Houston, las calcomanías de ‘I Voted/Yo voté’ que recibieron tras participar en los comicios.

“Lorenzo Salgado fue asesinado por el ICE hace hoy 4 meses. Los texanos han estado pegando sus calcomanías de ‘Yo voté’ en su memorial en Houston. Acabo de poner la mía”, comentó Talarico en una publicación en Instagram.

Tras el tiroteo, ocurrido el 7 de julio durante un intento de detención en una parada de tráfico, el ICE aseguró en un comunicado que Salgado trató de evadir el arresto, embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente con su auto, por lo que este disparó “en defensa propia”.

Sin embargo, la familia y los vecinos cuestionaron la versión del ICE, que meses después, en septiembre, hirió de un disparo en la espalda al migrante venezolano Wilber Garcés en Austin, la capital de Texas.

Las redadas del ICE, según analistas y encuestas a votantes, fueron uno de los factores que impulsaron a los texanos a apoyar a Talarico, quien el martes pasado se convirtió en el primer senador demócrata de Texas electo desde 1988.

Los votantes también eligieron a la demócrata Gina Hinojosa como la primera gobernadora latina de Texas, en un puesto controlado por los republicanos desde 1994.

Además, los demócratas ganaron las cinco contiendas más reñidas a la Cámara de Representantes, todas en el sur de Texas, donde recuperaron el apoyo de los votantes de esta región de mayoría hispana, que en 2024 rompieron con décadas de tradición demócrata y se inclinaron por Donald Trump.