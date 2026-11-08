Terremoto de magnitud 5.7 sacude el centro de Japón Deja al menos 22 heridos y daños en el centro del país (EFE)

En la madrugada de este domingo, Japón registró un fuerte terremoto que sacudió el centro del país asiático, dejando al menos 22 personas heridas y causando destrozos en establecimientos comerciales.

¿De cuánto fue la magnitud del terremoto en Japón?

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo tuvo un registro de magnitud 5.7. Posterior al evento, las autoridades reportaron réplicas de menor intensidad en las regiones cercanas.

¿A qué hora ocurrió el sismo y dónde fue el epicentro?

En la madrugada de Japón, el sismo dio su registro a las 1:04 horas con un epicentro localizado a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka.

Las regiones vecinas de Aichi y Shizuoka, ubicadas a cierta distancia de Tokio, sintieron el impacto, siendo Aichi la zona donde las evaluaciones sísmicas registraron la mayor fuerza del movimiento.

¿Cuáles fueron los lugares y daños más afectados?

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi sufrió afectaciones, alcanzando la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara, además de Yamanashi (donde se ubica el Monte Fuji) y Gifu.

En estas zonas se reportaron escaparates destrozados y cristales esparcidos por las calles, además de personas heridas que sufrieron caídas en escaleras mientras intentaban evacuar las instalaciones.

En cuanto al transporte, los trenes bala Shinkansen redujeron su velocidad de circulación en las zonas afectadas como medida de precaución, ya que tras un evento sísmico las vías férreas suelen ser de las infraestructuras más vulnerables a revisiones y daños.