Otro tiroteo cerca de la Casa Blanca: ¿qué pasó en Washington D.C. este 12 de noviembre?

Tiroteo en Washington D.C. A una milla al norte de la Casa Blanca se reportó un tiroteo múltiple este jueves 12 de noviembre.

Un nuevo tiroteo registrado este jueves 12 de noviembre de 2026 en Washington D.C. provocó un amplio despliegue policial en las inmediaciones de la Casa Blanca. El incidente ocurrió en Logan Circle, un exclusivo barrio ubicado aproximadamente a 1.6 kilómetros al norte de la sede presidencial de Estados Unidos.

Los primeros reportes de las autoridades y medios estadounidenses señalaron que varias personas recibieron disparos durante el ataque, mientras que la Policía desplegó un operativo en la zona para atender la emergencia y localizar al presunto responsable.

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El tiroteo ocurrió durante la mañana de este jueves en el vecindario de Logan Circle, específicamente en las inmediaciones de la intersección de las calles 15 y P, en el noroeste de Washington D.C.

Shooting in the area of 15th and P Streets NW this morning. Please avoid the Logan Circle area as MPD responds. Will share more details as they are confirmed. — Councilmember Brooke Pinto (@CMBrookePinto) November 12, 2026

“Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso”, escribió en X la concejal Brooke Pinto.

El ataque se registró en la cuadra 1500 de la calle 15, cerca del gimnasio que la concejal señaló en su publicación de alerta y de la iglesia episcopal St. Luke, así como varios edificios residencial y a poca distancia de un supermercado Whole Foods.

De acuerdo con reportes de Associated Press (AP) y The Washington Post, las autoridades describieron el incidente como una situación de “tirador activo”. Hasta la difusión de estos primeros reportes, la Policía no contaba con la descripción del sospechoso, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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Ante la alerta del tiroteo, decenas de autos policiales, bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad. Según lo registran grabaciones publicadas en redes sociales, la zona actualmente cuenta con una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.

Update: Media staging will be at 14th Street and Corcoran Street, Northwest. TBD on start time. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es el número de personas lesionadas tras el ataque, pues las autoridades no han proporcionado información detallada sobre heridos o heridas ni sobre su estado de salud. Hasta el momento, medios locales han señalado que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.

El portavoz policial Lee Lepe describió el indicente como una situación de tirador activo, aunque señaló que inicialmente no se contaba con una descripción del sospechoso más allá de los señalamientos realizados por testigos, quienes afirmaro que el presunto culpable se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

La investigación continúa y se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el número definitivo de víctimas, su evolución médica y la identidad del responsable.