Gobierno de México “asustado y atolondrado” ante amenazas de Trump: PRI

El gobierno de México no sabe que hacer porque esta “asustado y atolondrado” ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien explicó que las decisiones que toma el mandatario estadounidense son por la desconfianza que le tiene a la administración morenista.

Ante la amenaza de Donald Trump de imponer Aranceles del 25 por ciento a México a partir de este primero de febrero, Moreno Cárdenas afirmó que el gobierno norteamericano ya le tomo la medida al Canciller Juan Ramon de la Fuente y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Advirtió que de cumplirse la amenaza será un golpe brutal para México.

Moreno dijo que las deportaciones ya iniciaron y el gobierno de Claudia Sheinbaum no cuenta con una política migratoria y México será en los hechos tercer país seguro.

“Que va a hacer este gobierno cínico y corrupto con los hondureños los salvadoreños con los haitianos que llegan con los migrantes de África qué van a hacer si los tienen aquí, aunque quieran cambiar la narrativa ya les agarraron, ya les tomaron la medida y México va a ser su tercer país seguro y los doblaron bonito doblaron a este gobierno”, apuntó.

“Son un desastre y sabes porque cuando dicen tenemos plan A, plan, plan C es porque no saben que hacer y saben que están esperando porque son muy penitentes y están esperando a ver que sale mañana y como siempre van a reaccionar en la coyuntura porque están asustados”, insistió el líder del Tricolor.

Al encabezar, en la sede nacional de ese partido, la reunión plenaria de sus senadores y diputados, de cara al periodo de sesiones que inicia este sábado 1 de febrero, acusó que las decisiones que está tomando Estados Unidos, es porque no le tienen confianza al gobierno de Morena, ya que en los seis años anteriores el expresidente López Obrador no combatió al crimen organizado, no tuvo una política migratoria y no tuvieron ni tienen una propuesta para fortalecer el T-Mec.

Puso como ejemplo la reforma judicial, que genera incertidumbre a los inversionistas, además de la grave inseguridad que afecta a varias regiones del país, por ello, el gobierno de Donald Trump impulsa medidas que afectarán a México.

El líder del tricolor insistió en que su partido apoya a los ciudadanos, pero “no dará cheques en blanco a un gobierno ineficaz” y al que calificó de “Morenarcos”, por su alianza y abierta colusión con el crimen organizado.

En el tema de su agenda legislativa los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve de Senadores y Rubén Moreira de Diputados delinearon los diez temas que tendrán prioridad en el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.

Encabeza su lista, bajar el precio de la gasolina; disminuir el cobro excesivo en las comisiones bancarias; crear la figura del “ombudsman migratorio”; revocar el alza de las tarifas en carreteras; fortalecer la red consular ante la crisis que se espera por las deportaciones de connacionales; detener la discusión de la reforma al Infonavit y crear una comisión para esclarecer el desvío de recursos en Segalmex y el INSABI.

Además, detener la elección judicial, y convocar a la realización de una auditoria ciudadana al Tren Maya, AIFA y la refinería de Dos Bocas.

Asimismo, reforzar la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos y el diálogo parlamentario entre Canadá, Estados Unidos y México.