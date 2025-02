Culpa oposición a la 4T de aranceles por su negligencia; “consecuencias devastadoras” para mexicanos

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI advirtieron “consecuencias adversas, devastadoras e irreversibles” para los mexicanos por los aranceles del 25 % que impondrá Estados Unidos a las exportaciones de nuestro país pero también calificaron como “muy grave” la imputación de Donald Trump al gobierno de la 4T sobre su presunta asociación con los carteles criminales por lo cual demandaron respuestas.

Más grave todavía la imputación de asociación delictiva que refiere… y todavía más grave si esta fuera verdad… Muchas preguntas y muchas respuestas por venir…”, demandó e dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

El panista consideró un grave error de EEUU al imponer su “castigo” de imponer de manera unilateral aranceles a México lo que derivará en perjuicio de millones de personas en ambas naciones, que no lo merecen.

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno consideró que la imposición de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos al gobierno de Morena, es un acto insólito provocado por la negligencia del régimen morenista para combatir a la alta delincuencia y a la producción, trasiego y distribución de drogas y estupefacientes hacia nuestro vecino del norte.

“Esa negligencia no es una cuestión de incapacidad, sino una clara señal de complicidad y consentimiento”, sostuvo

En video publicado en sus redes sociales, Alito Moreno ratificó que el tricolor no apoyará al Gobierno de la República en sus ocurrencias y locuras, “porque ha demostrado no entender el momento histórico y crucial que atraviesa la relación bilateral”.

Moreno aclaró que el PRI jamás apoyará la imposición arancelaria como mecanismo de presión para ceder a las demandas de gobiernos extranjeros y previó que los aranceles que se aplicarán a partir del 4 de febrero, tendrán “consecuencias adversas, devastadoras e irreversibles” para los mexicanos derivado de las complicidades de los gobiernos de Morena con el narco.

“Las decisiones autoritarias, irresponsables y de franca alianza y protección de los gobiernos de Morena con las organizaciones criminales, los han convertido en un narco gobierno”, acusó

El dirigente nacional del PRI sostuvo que las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos no son un asunto de confianza en México como pueblo”, sino producto de la desconfianza y la incertidumbre que ha generado el gobierno de Morena, tanto en la Unión Americana, como en el resto de las naciones con las que mantenemos relaciones comerciales.

Sostuvo que en Morena no tienen experiencia ni capacidad; y no han sabido cooperar; no llaman al diálogo; se encuentran completamente rebasados y se están convirtiendo en los principales responsables de la peor crisis de seguridad, humanitaria y migratoria en la historia de México, por su evidente incompetencia y falta de estrategia.

En ese punto, advirtió que “ningún tratado de libre comercio y ninguna integración regional puede sostenerse sin el cumplimiento de las cláusulas democráticas que le dan sentido y razón de ser a los esfuerzos y a las luchas que los liberales hemos hecho en el tiempo y en la historia”.

Al abundar sobre ello, el Presidente Alejandro Moreno puntualizó que en México no existen condiciones de normalidad democrática, porque el narco gobierno de Morena, que es producto de una elección de Estado, ha derogado en los hechos la Constitución, usurpa el Congreso de la Unión con una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas.

“No dejaremos de insistir en que los gobiernos de Morena asuman su responsabilidad y estén a la altura de los retos que demanda la nación, tal como el PRI lo ha hecho siempre”, indicó