Morena aprueba ley Infonavit de Sheinbaum; PAN y PRI acusan atraco

Con la oposición de los diputados de PAN y PRI, Morena y sus aliados del PT y PVEM, junto con MC, aprobaron con mayoría calificada su primera reforma constitucional del año enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de vivienda social que plantea crear 1 millón de departamentos para jóvenes y trabajadores.

El pleno camaral arrancó el debate del dictamen a la minuta enviada por el Senado que discutió y aprobó la iniciativa de Sheinbaum Pardo

Por el PAN, el coordinador de la bancada, el libanés Elías Lixa Abimerhi, se estrenó en el cargo -que le dio Jorge Romero Herrera, señalado de vínculos con el llamado Cártel Inmobiliario en la CDMX- con acusaciones hacia el grupo parlamentario de Morena de simulación, de atracó a los trabajadores. Y dijo: “Es una blasfemia decir que habrá auditoría del uso de los recursos de los trabajadores”.

El panista yucateco pidió al oficialismo leer el dictamen que “viola derechos humanos” por utilizar 2.4 billones de pesos de las subcuentas, que representa 20 por ciento de todo el presupuesto federal.

“Tengo aquí la denuncia de todas las personas que ostentaron cargos en el Infonavit, y los reto a poner su firma para (acompañar esta denuncia) que presentaré ante Fiscalía General de la República (FGR) al término de esta sesión.

“Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. No engañen a la gente, es mentira que van a haber medidas de transparencia, meten a la Auditoría para revisar al Infonavit, pero no meten a la Auditoría para revisar a la empresa que están creando, que no es una paraestatal, que no tiene reglas de transparencia, que no puede ser auditada, que es una Sociedad Anónima de Capital Variable como cualquier empresa y que es el nuevo negocio de los nuevos ricos corruptos del gobierno de Morena”, dijo el coordinador panista.

Por el PRI, el diputado Erubiel Alonso dijo que el gobierno de Morena está quebrado, y “anda en la búsqueda de recursos”, elimina la obligación de destinar recursos presupuestales para hacer efectivo el derecho a la vivienda y utilizará el dinero de las y los trabajadores, sin darles certeza jurídica.

“Nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a decir, es el atraco más grande en la historia de este país a la clase trabajadora. Se robarán el equivalente a 2.4 veces del monto del Fobaproa. Esta reforma establece disposiciones para realizar un gran robo a las aportaciones de los patrones y de los trabajadores, no es menor la cantidad, son 2.4 billones con B de bueno.

“Morena quiere que sea una burocracia quien decida dónde vivir y cómo construir. De esta manera, la iniciativa perjudica a los derechos de los trabajadores; genera inseguridad jurídica en los procesos de asignación de créditos; e impacta negativamente en la estabilidad financiera de la clase trabajadora. La reforma se presenta sin una consulta adecuada con los trabajadores y sus representantes, lo cual es fundamental para garantizar la voz de todas y de todos los mexicanos”.

El priista calicó como una completa falacia al Gobierno Federal, ese gran defensor que decía en campaña que trabajaría por los que menos tienen, hoy los va a hacer más pobres.

“¡Vaya alivio!" Los trabajadores ya no tendrán que preocuparse por recibir esos beneficios, ni saber sí son más beneficios o menos, por el simple hecho de que ya no los van a tener y hablando de aportaciones, qué suerte tendrán los trabajadores de que los recursos de las subcuentas de vivienda prácticamente ahí quedan eliminados.

“¿Quiénes van a utilizar el recurso de las y de los trabajadores?, un personaje tabasqueño que se llama Octavio Romero Oropeza. Se robó en Pemex la módica cantidad de 900 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado y ha señalado y no lo han solventado., Por eso en el PRI nos oponemos rotundamente a esta Iniciativa que daña, que perjudica, que afecta a la clase trabajadora."