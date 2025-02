José Ramón Cossío: México vive el vuelco autoritario de EEUU

José Ramón

José Ramón Cossío El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío sostuvo que México vive el vuelco autoritario de EEUU, con las medidas que el presidente Trump ha implementado contra nuestro país

La situación actual que vivimos en México es el vuelco autoritario de Estados Unidos: cuando los autoritarismos se establecen, el Derecho sufre y con ello las personas cuyas garantías están tratando de ser protegidas por el orden jurídico, sostuvo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.

Resaltó además, que no solo se trata de un problema de la agenda del vecino del norte y lo que ocurre en esa nación, también lo es de este lado de la frontera; es un asunto “de una interrelación jurídica con enormes consecuencias”.

Ante la situación actual que está viviendo México, frente a las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ministro el retiro resaltó que a nuestro país “le queda trabajar en las cortes estadounidenses, aplicar sus propias herramientas, y ello no significa una pérdida de soberanía”.

Asimismo, sostuvo que lo anterior requiere de enorme talento, “comprender el sistema jurídico estadounidense, aprovechar los recursos humanos que tenemos en México para esos efectos, pero esto debe pasar por un cambio de mentalidad interna importante”.

Así lo estableció, durante su participación en el Coloquio “El otro lado: Nuevas perspectivas de la relación México-Estados Unidos”, organizado por la UNAM, a través del Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN), El Colegio Nacional y un diario de circulación nacional.

El ministro Cossío Díaz sostuvo que litigar en Estados Unidos no es subordinar la soberanía nacional, utilizar al servicio exterior mexicano histórico no es una recuperación de una burocracia, sino comprender cómo México debe colocar sus posiciones jurídicas en los ámbitos específicos.

En su oportunidad, el periodista e investigador del CISAN, Leonardo Curzio, resaltó que el presidente Trump habla de una invasión que no se da en sentido literal, pero que propone una guerra cultural en el plano de las percepciones que tiene tres grandes niveles que deben atenderse: demográfico y racial; aporofóbica u odio a los pobres; así como la deteriorada imagen de México.

“La disonancia no puede ser más perturbadora y contrastante. La percepción terca sigue viendo a México como un país distante y poco confiable”, sostuvo.

Resaltó que no existe una proyección positiva del país, no se han coordinado todos los recursos de diplomacia pública y mediática en forma equivalente a la influencia del poder económico, lo simbólico y humano de nuestra nación no está en ese país.

Ante la imagen de México es particularmente mala, como un país dominado por cárteles, puntualizó que queda pendiente, entre otros temas:

Aquilatar el valor de los migrantes y lo que México aporta a la región, de tal manera que “podamos añadir mexicanidad a nuestras exportaciones y reforzar la imagen del país; fortalecer la idea de región, construir una línea narrativa de que la migración no es un problema sino una solución. México tienen numerosas ventajas para su estrategia global.