CSP: “México es un país libre, soberano, independiente, no somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie”

Claudia Sheinbaum La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que "México es un país libre, soberano, independiente, no somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie”

“México es un país libre soberano independiente no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria”, sentenció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fueron las palabras de la jefa del Ejecutivo Federal, en el marco de la conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, en el teatro de la República, en el estado de Querétaro.

La mandataria enfatizó, precisamente este 5 de febrero, que la Constitución es nuestro escudo para defender a la nación, “en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma a las puertas de nuestra patria es momento de recordar la historia y nuestra grandeza”.

“Cooperación sí, subordinación no; colaboración sí, sometimiento no; nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos, ni de clasicismos, sí a la defensa de nuestra Constitución, sí a la defensa de nuestras libertades, sí la defensa de la democracia, sí la defensa de nuestra patria”.

No estuvo el Poder Judicial, pero sí algunas ministras

Las palabras de la mandataria arrebató aplausos, incluso de pie, de todos los integrantes de su gabinete legal, así como de la clase política del país, destacando los representantes del Poder Legislativo, no así del Judicial, debido a que no fue invitada la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña, la presidenta Sheinbaum Pardo agradeció la presencia de “las ministras”, aunque no las mencionó por sus nombres: Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel

En este 108 aniversario de nuestra Constitución, sostuvo queremos declarar, “que se oiga fuerte y que se oiga lejos que: cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, más se topará con un pueblo valiente, que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria”.

México, unido para el futuro

La mandataria sostuvo que el de México es un pueblo que está unido, y listo para entrar en el futuro que nos depara el destino, en estos tiempos que nos ponen a prueba como nación y como pueblo, “México es una gran nación, México y su pueblo siempre estarán listos para defender a la patria”.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó la herencia de nuestros ancestros para dar lo mejor de nosotros en la defensa de México, y siempre cerca del pueblo, “somos una nación libre, independiente y soberana, México tiene un pueblo valeroso que sabe estar siempre en la altura de los retos, que nos ha impuesto la historia y el porvenir”, insistió.

En estos tiempos de cambio que vive el país, la presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó que el ex presidente López Obrador, el año pasado envió al Congreso diversas iniciativas de reformas constitucionales “para recuperar y ampliar el sentido social y nacionalista de la Constitución de 1917.

El 2 de junio de 2024 pueblo de México no tuvo dudas y mayoritariamente dijo que siga la transformación y que llegue la primera mujer presidenta, “si lo pensamos, también eligió a un nuevo Congreso Constituyente, quizá una de las más importantes y profundas reformas que se enviaron y que hoy es parte de la Constitución: la reforma al Poder Judicial” y recordó que el próximo 1º de junio habrá elecciones en el país para elegir a jueces, ministros y magistrados.

Acabar con el nepotismo y la reelección

Confirmó que este miércoles estaría enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales, la primera en honor a la Constitución de 1917 la no reelección a ningún puesto de elección popular, ya que aseveró: “sufragio efectivo no reelección”, y la segunda no al nepotismo, por lo que se buscará prohibir que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular.

En su discurso, la Presidenta no dejó de lado la relevancia en la historia y conformación de nuestro país de sus héroes y heroínas, que fueron labrando con devoción por la patria, la independencia, la justicia, la libertad la democracia y la fraternidad eterna.

También estuvieron presentes las y los migrantes, a quienes añoramos y reconocemos con una como nadie”.