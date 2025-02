Presidenta Sheinbaum Pardo descarta viajar a España

Presidenta Sheinbaum La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum reconoció que con España hay una buena relación, pero descartó la posibilidad de viajar a aquel país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la posibilidad de viajar a España, país con el que mencionó “tenemos un temita”, aunque reconoció que hay una muy buena relación.

Consultada respecto a la posibilidad de que la mandataria pudiera realizar algún viaje a España, rechazó tal posibilidad, ante la importante carga de trabajo que tiene.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Sheinbaum señaló “la verdad, es que no pienso salir pronto. Tenemos mucho trabajo aquí (en el país) muchos trabajos en que seguir avanzando, evidentemente el tema de seguridad que hay que atender todos los días, hasta todos los proyectos que estamos planteando entonces por el momento no pienso acudir a ningún lado, sí en el país, pero no en el extranjero”.

En este mismo sentido, se refirió a la falta de respuesta a la carta que en su momento envió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, y en la cual pedía una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la Conquista.

Sheinbaum Pardo, sostuvo que su gobierno respalda la solicitud de López Obrador, sin embargo, también admitió que hay una buena relación con España en turismo y económica, al tiempo que reconoció que “hay muchos mexicanos viviendo ahí. Entonces hay relación, eso es importante que se sepa”.

En este mismo sentido, mencionó que incluso, ella le comentó al embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz, la posibilidad de enviar a la nación europea una exposición sobre las grandes civilizaciones mesoamericanas.

“Le dije que por qué no se llevaba a España una buena exposición de las culturas originarias para que allá se conozca la grandeza de las culturas originarias de México y porque esta solicitud que sería una cooperación cultural ya la ida a España....”, no concluyó la frase, pero sostuvo que tiene mucho trabajo en México.