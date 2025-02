Suspenden comisiones del Senado discusión sobre a reforma del Infonavit por falta de quórum; se perfila aprobarla el 11 de febrero

Gerardo Fernández Noroña El presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que es una "ley prioritaria" que será atendida próximamente. (Daniel Augusto)

Por falta de Quórum, las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos cancelaron la reunión de trabajo programada para discutir y en su caso aprobar la reforma a las leyes del Infonavit con la que se faculta a esa dependencia a utilizar los recursos a su cargo para la adquisición de suelo y construcción de viviendas de carácter social.

Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el asunto “sí o sí” será abordado y en su caso aprobada el próximo martes 11 de febrero en el pleno de la Cámara Alta pues recalcó que esa ley “es prioritaria”.

“El próximo martes el pleno va a atender ese tema, yo voy a ver con el presidente de la comisión y con los grupos parlamentarios que hagan su tarea, esa ley es prioritaria y el próximo, no la sacamos hoy, no quisimos presionar, no era necesario pero el martes el pleno va a conocer y debatir y a aprobar esa iniciativa”, estableció

La oposición ha advertido que con ello, el gobierno federal a través del Infonavit podrán disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores que ascienden a 2.4 billones de pesos que serán canalizados a una empresa gubernamental sin mecanismos claros de transparencia, rendición de cuentas o fiscalización.

“No hay transparencia, se ponen en riesgo los recursos de los trabajadores y yo creo que sí hay que estar muy atentos”, alertó la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggianno.

Entre otras cosas, esta reforma pretende garantizar el acceso a una vivienda en propiedad o en arrendamiento para los trabajadores.

Uno de los aspectos más polémicos es que los recursos del Infonavit y los que estén bajo su administración, incluyendo las subcuentas de vivienda los trabajadores, se podrán destinar a la construcción inmobiliaria de interés social a través de una empresa filial que no será considerada entidad paraestatal y también lo faculta a rentar casas.

Incluso que jóvenes accedan a una renta barata, que no rebase 30% de sus ingresos y tengan la opción de comprar el inmueble.

Asimismo se faculta a esa dependencia a utilizar los recursos a su cargo para la adquisición de suelo y construcción de viviendas de carácter social.

Esa reforma también tiene como objetivo que el Infonavit participe en la construcción de 500 mil viviendas de bajo costo para trabajadores.

También se prevé ayudar a que las deudas de crédito del Infonavit ya no se actualicen y no se conviertan en impagables.