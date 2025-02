Presidenta felicita al Congreso de Morelos por destitución del fiscal

Sheinbaum dice a la fiscal de EEUU que "empiece por su país" ante plan contra los carteles La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a las y los diputados de Morelos, luego de que se dio la destitución del ahora ex fiscal Uriel Carmona (José Méndez/EFE)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó sus felicitaciones a las y los diputados del estado de Morelos, luego de que se dio la destitución del ahora ex fiscal de Morelos (Uriel Carmona), en una decisión que calificó de “muy importante.

En la conferencia de prensa, “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria sostuvo que fue un periodo de largos atropellos a la justicia, al tiempo que criticó que el fiscal –en el gobierno del mandatario Cuauhtémoc Blanco-, en cuestión estuvo buscando que no se votara.

Reconoció que dicha destitución tardó mucho tiempo en darse, e incluso consideró que dicha persona estaba siendo protegida por el congreso anterior, aunque afortunadamente cambió el Congreso en el estado, “sí lo protegían”, e incluso recordó que el ahora ex fiscal, también fue cuidado por el Poder Judicial, al haberle otorgado varios amparos.

La mandataria recordó el caso del fiscal morelense, quien en el caso de Ariadna “N”, señaló que el fallecimiento de la joven había sido un suicidio y no un feminicidio, e incluso presentó un video en el que se escucha a dicho impartidor de justicia señalando que no se habían encontrado en el cuerpo de la fallecida “huellas de violencia”, y que la causa de la muerte en la necropsia de ley no era coincidente con un feminicidio.

Ante ello, la familia de la joven solicitó a la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy se continuara con las investigaciones , ya que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, “por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal”.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal, sostuvo que cuando ella fungió como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la hoy consejera jurídica del gobierno federal, Ernestina Godoy, entonces fiscal de la ciudad de México, “de manera muy valiente”, inició una denuncia contra el fiscal de Morelos, quien incluso acusó que el tema se había vuelto político, hasta que un juez lo encontró culpable.

En este mismo caso, la presidenta Sheinbaum incluso señaló el referido fiscal tenía Fuero Federal y fue desaforado por el Congreso de La Unión, pero después la Corte determinó que también tenía que ser desaforado por el Congreso de Morelos y con varios amparos logró salir libre.

Ante este caso y otros que hubo, la Presidenta Sheinbaum cuestionó cómo se explicaba un periodo de inseguridad tan largo en Morelos, “además de otros casos de feminicidio en donde esté fiscal los hizo parecer como suicidios, en contra de las mujeres” y un desempeño con pocos resultados, hasta ayer, refirió que la gobernadora Margarita (González Saravia) envió su terna “y ayer mismo ya Morelos afortunadamente tiene un nuevo fiscal”.