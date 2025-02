Sheinbaum critica nuevo intento de la Corte por frenar la elección en el PJ

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, critica nuevo intento de la Corte por frenar la elección en el Poder Judicial (José Méndez/EFE)

Claudia Sheinbaum criticó una vez más, una nueva intentona por parte de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tratar de frenar la reforma al Poder Judicial y evitar las elecciones de junio próximo.

“Nosotros respetamos la división de poderes, pero lo que no puede ser es una Corte que viole la constitución”.

“La Suprema Corte está violando la Constitución -al rechazar la lista que le envió el Senado-. La Corte es la que supuestamente esa última instancia de defensa de la Constitución”, que es muy clara, dijo, en cuanto a la reforma al Poder Judicial y respecto a que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales.

En este sentido, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que la Presidenta ofrece habitualmente desde Palacio Nacional, señaló ante la inconformidad de muchos ministras y ministros que no están de acuerdo con dicha reforma “su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde su institución, pero no tiene razón.

No puede haber una opinión personal, sostuvo, por encima de la ley ni por encima de la Constitución, y enfatizó que las y los ministros juraron defender la Constitución, pero están buscando por todos los medios que no haya elección”, planteó.

La jefa del Ejecutivo Federal recapituló que el Tribunal Electoral determinó que se enviara todo al Senado en donde se hizo la insaculación, pero la Corte dijo no estar de acuerdo con dicha insaculación, “bueno, pues es que no van a estar de acuerdo con nada”.

Asimismo, criticó que el Poder Judicial ha adoptado una serie de decisiones polémicas: “¿Por qué le dan un amparo al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo contra el desafuero? ¿ Por qué liberan delincuentes?”.

Ante ello, la mandataria llamó a todos quienes critican y que dicen “que nosotros somos autoritarios, por qué no se ponen a leer lo que dice la reforma al Poder Judicial que ya es Constitucional... por qué no ven el artículo aprobado que dice que en el caso de reforma es constitucionales el amparo no procede”, pidió.

No es un asunto de opinión, dijo, es un asunto de que ellos juraron respetar la Constitución, afortunadamente ya en septiembre entra una nueva Corte, un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar, manifestó.

“La elección al Poder Judicial se va a hacer y se va a hacer, porque el Tribunal Electoral así lo determinó y el Instituto Nacional Electoral, subrayó.