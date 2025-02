CSP: Nuevo anuncio de Trump de aumentar aranceles, “hay que esperar al anuncio oficial”

Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que esperará al comunicado oficial sobre el aumento de aranceles anunciado la víspera por el presidente estadunidense Donald Trump y reiteró "cabeza fría"

Ante un nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la víspera, cuando anunció que aplicaría nuevamente un arancel del 25% a exportaciones de todas las regiones del mundo hacia territorio estadunidense, en esta ocasión a acero y aluminio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostuvo que esperará a que se de a conocer el anuncio oficial, “y a partir de ahí tomaremos nuestras decisiones, si es el caso”.

La mandataria sostuvo como la vez anterior “nos enteramos por la publicación el día de ayer en los medios. Vamos a esperar, es como digo, cabeza fría en esto. Vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de ahí tomaremos nuestras definiciones”.

En otro tema, la mandataria sostuvo, “hay que construir puentes, no muros”, al ser cuestionada respecto a la intención de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de continuar con el muro fronterizo en los límites de ambos países.

Consultada durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria no pudo contener una risa muy bajita, al ser cuestionada respecto a la intención del mandatario estadunidense, al tiempo que abundó: es una decisión con la que no estamos de acuerdo”, al tiempo que refirió que unos días atrás, se había inaugurado el puente nuevo puente de Nuevo Laredo, -evento al que ya no pudo asistir-, para ferrocarril que lleva mercancía desde el centro de México hasta Canadá. Es un buen símbolo hay que construir puentes y no muros”.

Vigilancia de GN en la frontera norte “no hay nada qué esconder”

En relación a su decisión de enviar 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte con Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo aseveró “no hay nada que esconder”, y ello sólo fue resultado de la plática que sostuvo con el presidente Donald Trump.

La presidenta Sheinbaum Pardo, recordó que en la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo estadunidense dejó en claro su interés de que no parece fentanilo de México hacia Estados Unidos.

Ante ello, agregó, su planteamiento fue “fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de aduanas”, incluso, abundó, le pidió al presidente Trump, ayudara a México “nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México eso fue lo que hablamos.

A partir de ahí sale la propuesta de los 30 días de plazo para trabajar el tema del comercio, lo que él llama el déficit, ver el tema del fentanilo y la seguridad “cada uno respetando nuestra soberanía y también sigamos colaborando en el tema de migración ese fue el acuerdo. No hay absolutamente nada que esconder lo dije claramente enviar a 10,000 elementos de la guardia a la frontera y todos los cuatro puntos que quedamos en acuerdo”.