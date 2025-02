Enfrenta lucha contra el cáncer recortes; cobertura menor al 50% a mexicanos sin seguridad social

Pese al aumento del número de casos de cáncer en México, el presupuesto y los recursos para enfrentar esta enfermedad --que muchas veces es letal si no se atiende a tiempo--, ha ido a la baja con recortes en todas las áreas, subejercicios , falta de equipo, personal médico e infraestructura donde la población que no cuenta con seguridad social es la que más ha sufrido esta situación:

Para la población sin seguridad social, la cobertura para diferentes tipos de cáncer es menor a 50%, y serían necesarios alrededor de 27 mil 4 mdp, esto es 3.5 veces el gasto del Fonsabi ( Fondo de Salud para el Bienestar, un fideicomiso público creado en 2019 para financiar la atención de enfermedades costosas y la infraestructura de salud) para lograr la cobertura total de casos de cáncer

El gasto en las acciones relacionadas con la atención de cáncer de mama en la mujer no solo se ha reducido a la mitad, de 2017 a 2023, sino también ha presentado subejercicios de hasta 51.8% en 2023 en el Instituto de Cancerología (Incan), según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)

Además hay una disparidad importante en el tratamiento, calidad y costo de la atención de cáncer para pacientes del el IMSS y los que no cuentan con seguridad social.

Por ejemplo, el costo promedio por paciente con cáncer de mama en el IMSS se estimó en $52,373 (IMSS 2024); mientras que, para este mismo concepto en la población sin seguridad social fue cuatro veces más, $210,732 en 2018.

Por la parte de recursos físicos, hay gran heterogeneidad por institución. En términos generales, hay 9 entidades que no cuentan con equipo de medicina nuclear y 24 que no tienen equipo PET-CT para tomografías.

Tan solo en 2023, 12 estados reportan no contar con unidades de radioterapia en el sistema público, 5 que no cuentan con equipo para resonancia magnética y 4 que no cuentan con aceleradores lineales (SSa 2025).

En 2023, 100 mil 216 mexicanos perdieron la vida por tumores malignos, esto equivale al 12.5% de las muertes totales.

El cáncer de colorrectal, el cáncer de mama y el cáncer de próstata fueron los principales con 8 mil 031, 8 mil 022 y 7 mil 249 muertes respectivamente. La CDMX, Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua fueron las entidades con mayores tasas de defunción por estas causas según datos del INEGI 2025.

Proyecciones para 2045

Para 2045, se estiman 360 mil casos nuevos de cáncer, un aumento de 73.6%, donde los principales tipos de cáncer serían próstata, mama y colorrectal con 54 mil 284, 47 mil 574 y 29 mil 168 casos, respectivamente.

El cáncer de piel distinto a melanoma y el cáncer de vulva son los que presentarían el mayor aumento porcentual con 116.4% y 108%, respectivamente, según la organización Mundial de Salud.

RECORTES PRESUPUESTALES PARA CANCER

La atención a los pacientes con cáncer representa uno de los principales gastos por el número de pacientes y por el impacto financiero en las instituciones de seguridad social.

En el IMSS el gasto destinado a cáncer de mama, cáncer cérvicouterino y cáncer de próstata equivale al 4.5% del gasto del SEM. Mientras que, en el ISSSTE el gasto para todos los tipos de cáncer representa el 9.1% del Seguro de Salud.

En el IMSS, el gasto para la atención de los pacientes con cáncer cayó en 29.1% al pasar de 8 mil 452.1 mdp en 2022 a 5 mil 990 mdp en 2023.

Para cáncer de mama el gasto pasó de 4 mil 596.4 mdp en 2022 a 3 mil 121 mdp en 2023, una caída de 33%.

Para la atención de cáncer cérvicouterino el gasto pasó de 1 mil 466 mdp en 2022 a 948 mdp en 2023, una caída de 62.5%; mientras que, para cáncer de próstata el gasto pasó de 2 mil 389.6 mdp en 2022 a 1 mil 921 mdp en 2023, una caída de 35.2%.

El número de pacientes atendidos cayó de 121 mil 023 en 2022 a 107 mil 700 pacientes en 2023.

En cáncer de mama, el número de pacientes pasó de 71 mil 439 en 2022 a 59 mil 586 en 2023; por cáncer cérvicouterino pasó de 20 mil 236 en 2022 a 17 mil 415 en 2023; y por cáncer de próstata de 29 mil 348 en 2022 a 30 mil 700.

El IMSS atribuye la caída en los pacientes atendidos con cáncer de mama y cáncer cérvicouterino a una mejora en el Registro Institucional de Cáncer.

En el ISSSTE, la atención de los pacientes con cáncer es el principal gasto del instituto con un total de 7 mil 428 mdp en 2023.

Aunque no se presentan los datos por tipo de cáncer se conoce que el 57% del gasto total corresponde a consulta y el restante 43% a hospitalización.

Las estimaciones del ISSSTE para 2040 indican que el gasto podría estar cerca de duplicarse y alcanzar 13 mil 391 mdp

SOLO SE ATEINDE AL 80% SIN SEGURIDAD SOCIAL

En la población sin seguridad social, la atención a los pacientes con cáncer también representa uno de los principales gastos: de 2016 a 2020, fue equivalente a 27% – 39.2%

INCan

En el Instituto de Cancerología, dependiente de la Secretaria de Salud, se aprobó un presupuesto para este año de 1 mil 972.2 mdp.

Este monto equivale a un recorte de 19.4% respecto al monto ejercido en 2023 aunque, si se mantiene el comportamiento de los últimos años, el monto ejercido podría ser superior.

Con el nivel de gasto actual se atiende a 8 de cada 10 personas que solicitan atención, una cobertura de 79.8%, de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación.

Cáncer en la mujer

El gasto en acciones relacionadas con la atención de cáncer en la mujer se redujo a la mitad, de 1 mil 329.3 mdp en 2017 a 629.1 mdp en 2023, un recorte de 52.7%

Los mayores recortes se observaron en cáncer de mama y en cáncer cérvicouterino con 75.4% y 71.7% respectivamente; las reducciones se observaron en la provisión de servicios, desde la promoción, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control.

Por otra parte, en cáncer de ovario y cáncer de pulmón también se presentaron reducciones de 39.6 mdp y 23.1 mdp respectivamente; estas disminuciones equivalen a 61.6% y 63.1%, de 2017 a 2023, respectivamente.

GASTO DE BOLSILLO

Las implicaciones de una baja inversión pública en salud y, en particular para la atención de cáncer, impacta la economía de los hogares. Por ejemplo, en los adultos mayores la atención de cáncer es la principal causa de gasto de bolsillo en los últimos años de su vida, seguido por enfermedades cardiacas.

La presencia del gasto de bolsillo es independiente de la condición de afiliación de los pacientes. Es decir, aún en población con IMSS o ISSSTE los hogares tienen que efectuar gasto de bolsillo para su atención o medicamentos. Eesto evidencia la falta de recursos en el sistema público para cubrir necesidades de la población.

SIN PERSONAL

Pero a los retos de presupuesto se suma el déficit de recursos físicos y humanos para la prevención, detección temprana, atención y control de cáncer. Los indicadores de personal médico por cada 100 mil habitantes son: 0.71 para cirugía oncológica, 0.60 para oncología pediátrica, 0.31 para oncología médica y 0.29 para ginecología oncológica.