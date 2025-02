Gobierno refuerza combate a Deserción Escolar con Beca Universal ‘Rita Cetina’

Eliminar examen Comipems, un paso hacia la justicia educativa; ningún joven debe quedar fuera por una prueba, educación es derecho, no privilegio, dice Mario Delgado. — Entrega de becas para garantizar la educación

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, resaltó las acciones implementadas por el Gobierno de México para frenar la deserción escolar en todos los niveles educativos.

Ante 509 estudiantes de la secundaria No. 127 “Ramón López Velarde” de la alcaldía Coyoacán, CDMX, dijo que el programa de la beca universal “Rita Cetina” es un pilar fundamental para asegurar la permanencia de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

El funcionario habló así durante la entrega de 509 tarjetas del Banco del Bienestar a familias que serán beneficiarias del apoyo a partir del mes entrante; lo acompañó en este acto el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez.

Ante los Padres de Familia, el secretario recordó que por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de 5.6 millones de alumnos de secundarias públicas en el país recibirán, a partir de marzo, un apoyo bimestral de mil 900 pesos a través de la beca “Rita Cetina”.

Expresó que con esto el gobierno elimina las barreras económicas que impiden la continuidad educativa de miles de jóvenes.

Eliminación del Examen Comipems, Equidad Educativa

Delgado Carrillo también afirmó que la eliminación del examen de admisión a las prepas de la CDMX y el Edomex, que aplicaba la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), forma parte de la política de equidad educativa del actual gobierno.

“Nuestra presidenta, con esa visión de derechos, encontró que había mucha injusticia, porque un examen no puede determinar tu futuro ni tu derecho a la educación, porque la educación como derecho no lo puedes matizar, no lo puedes poner en competencia, no depende del mérito, el derecho se ejerce con libertad y con justicia”, expresó.

Luego anunció la construcción de 20 nuevas preparatorias en distintas entidades del país y la ampliación de 65 planteles de Educación Media Superior (EMS) para 2025.

Opinó que esta infraestructura incrementará la capacidad de atención y ofrecer más oportunidades a los egresados de secundaria.

Permanencia Escolar, Viejo Desafío

El secretario resaltó la importancia de la corresponsabilidad entre familias, Maestros y autoridades educativas para asegurar que todos los estudiantes concluyan la secundaria y continúen con su formación académica.

“Tenemos que cerrar la fuga en secundaria y garantizar que nadie abandone sus estudios; los jóvenes deben saber que los estamos esperando con un lugar en la preparatoria y con una beca”, comentó.

El enfoque del secretario recuerda el planteamiento que la SEP formuló en 2022 cuando presentó las tres principales causas de la deserción escolar en la EMS.

En aquel entonces, Crónica documentó el informe de la SEP que expuso las causas del abandono escolar en el bachillerato van más allá de lo económico.

La primera causa de la deserción se debe al disgusto por estudiar, ya que los jóvenes pierden el interés y este se convierte en disgusto por estudiar; la segunda causa se debe a los embarazos no deseados, lo que sustenta la educación sobre sexualidad en el nuevo modelo.

Y el tercer motivo del abandono es problemas personales con la Madre de Familia, debido a las sobreexigencias acandémicas desde el hogar, que involucran sistemas de crianza con vioencia verbal o física.

Infraestructura y Conectividad en Planteles

El secretario informó que se implementará un nuevo esquema de asignación de preparatorias para que los estudiantes puedan elegir la más cercana a su domicilio. Añadió que será fortalecida la infraestructura y equipamiento de las escuelas através del programa “La Escuela es Nuestra”, que podría aportar espacios dignos y adecuados para la enseñanza y el aprendizaje.

El funcionario aprovechó su visita a la secundaria “Ramón López Velarde” para recorrerla junto a la directora, María del Consuelo Sañudo Bolaños.

Delgado Carrillo conoció los desafíos que diariamente enfrenta la comunidad educativa y el plantel, como por ejemplo los del salón de cómputo y los laboratorios de física y química, en materia de conectividad e infraestructura escolar.

Supo que la secundaria No. 127 opera bajo un esquema de jornada ampliada, con horario de 7:30 a 15:30 horas, y cuenta con una matrícula de 509 estudiantes atendidos por 45 Maestros.

Al término del evento, el coro escolar interpretó los temas “Cielito lindo” y “Piel canela”, añadiéndole emotividad y calidez al cierre de la jornada del secretario en la secundaria 127 de la CDMX.

