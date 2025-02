Sheinbaum pide se hagan las investigaciones ante acusaciones de ex fiscal Carmona

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ante las acusaciones del ex fiscal de Morelos, contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco "nosotros no vamos a encubrir a nadie" (Mario Guzman Mario Guzmán/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseveró enfática que en su gobierno “nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones, en todos los casos”, ante las acusaciones presentadas por el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, contra el diputado federal y ex gobernador de aquella entidad, Cuauhtémoc Blanco.

En la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la jefa del Ejecutivo Federal se enfatizó que para ello se cuenta con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, al tiempo que compartió que le llama la atención las denuncias presentadas por el ex fiscal Uriel Carmona, justo antes del proceso de desafuero, a sabiendas que sería removido de su cargo por el congreso local.

La mandataria planteó todo el tiempo que estuvo como fiscal del estado de Morelos, y sin embargo, en los cuatro últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación en contra del gobernador (Blanco) que se investigue.

En este contexto, pero no les parece extraño que después de 7 años de haber estado cuatro días antes cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el ex gobernador “ahí nomás lo dejo sobre la mesa”.

La mandataria subrayó que esos casos siempre deben investigarse, pero, insistió: “¿No les parece raro?, y que ahora toda la comentocracia (esté) a favor del fiscal de Morelos”.

Cabe recordar que el jueves de la semana pasada, el Congreso local de Morelos destituyó al ahora ex fiscal Uriel Carmona, por haber cometido “faltas graves” y estar vinculado a proceso en diversas ocasiones “por presuntos delitos relacionados con su desempeño”.

Algunas horas antes, el propio ex fiscal presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra el actual diputado de Morena y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y pidió una investigación por el delito de violación en grado de tentativa en contra de la media hermana del también ex gobernador.

El ex fiscal estuvo vinculado a proceso por los delitos de retraso de la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su modalidad de auxiliador, relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda en 2022.