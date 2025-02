Sheinbaum reitera que EU debe hacer su parte para reducir demanda y distribución de drogas

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que Estados Unidos debe hacer su parte para reducir demanda y distribución de drogas, porque "si hay demanda de una droga, también hay quien la aporta" (Mario Guzman Mario Guzmán/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que Estados Unidos debe hacer su parte para reducir la demanda y distribución de drogas en aquel país, ya que sostuvo, “el narcotráfico tiene que ver con la demanda: si hay demanda de consumo de una droga, hay quien aporta esa droga”.

En la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria subrayó que so gobierno hace su trabajo con el objetivo de disminuir la violencia a nivel nacional y en ese proceso también evitar la producción de alguna droga o su distribución, “lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México”, y con Estados Unidos, la coordinación que se deba tener.

En este sentido, adelantó que en la conferencia de este martes se darán a conocer que el pasado mes de enero “es el más bajo en homicidios dolosos” de los eneros de años recientes.

Más allá que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, dijo, hacemos nuestro trabajo con el objetivo de disminuir la violencia en el país, y en ese proceso también disminuir la producción de alguna droga o su distribución “lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el gabinete de seguridad tiene prioridad objetivo detener a los generadores de violencia”, enfatizó.

Además, a los jóvenes se les debe dar educación, cultura, deporte, empleo, derechos no guerras, como las de (Felipe) Calderón, “atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el período neoliberal”.

Hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, hay coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República “y esperamos que el poder judicial también haga su trabajo y que no libere delincuentes”.

Estrategia abrazos, no balazos

Cuestionada respecto a la estrategia de su antecesor, de “abrazos, no balazo”, la jefa del Ejecutivo Federal aseveró que su administración siempre defenderá al ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, al tiempo que recordó que su administración ha delineado todo una estrategia integral en materia de seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación.

“Nosotros siempre vamos a defender al presidente López Obrador, que a nadie le quepa la menor duda, porque como Presidente, fue un gran Presidente siempre lo vamos a defender, y que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento porque ahí está la oposición queriendo que nos distanciamos. No, no nos vamos a distanciar”.

Ante la insistencia de una reportera quien cuestionó a la mandataria si había o no diferencia en la estrategia de seguridad en la actual administración respecto de la anterior, la jefa del Ejecutivo Federal estableció: “nosotros tenemos una estrategia que consta de cuatro ejes. Tu quieres sacarme una declaración que no te voy a dar”.

Asimismo, sostuvo que la estrategia del ex presidente, no era, como muchos lo pensaba, una carta abierta a la delincuencia, además de que él tenía en su mañanera una sección que se llamaba “cero impunidad, en la que daba a conocer las detenciones y lo que hacían los jueces para liberar delincuentes, entonces, pidió “vamos a poner todo en su justo término”.