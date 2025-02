Acusa Noroña a presidenta de la Corte de estar en “franca rebeldía”

Gerardo Fernández Noroña vs Norma Piña El presidente de la Mesa Directiva del Senado reiteró que no detendrán la elección del Poder Judicial (Galo Cañas Rodríguez)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández de encontrarse en franca rebeldía al oponerse a la elección de juzgadores y negarse a participar en la comisión de transición del Poder Judicial.

“La ministra Norma Piña ya declaró, no sé si lo ha hecho público que no va a participar en la comisión de transición del Poder Judicial para entregar al nuevo Poder Judicial que se integrará el 1ro de septiembre, está en franca rebeldía del cumplimiento y acatamiento de la Constitución”, acusó

El morenista calificó a Piña Hernández de irresponsable por no acatar las tareas jurídicas que le mandata la Constitución, según dijo.

“Ya dijo que no va a participar, bueno pues es una irresponsable, y es justo lo que estoy planteando, ella tiene responsabilidades y tareas jurídicas y políticas que le mandata la Constitución y no le da la gana hacerlas”, aseveró

Previo a la sesión de este martes, Fernández Noroña reiteró que el Alto Tribunal no tiene facultades para frenar la elección del próximo 1ro de junio.

“No hay resolución legal que pueda detener el proceso electoral (…) Ni La Corte, ni nadie, no hay un poder humano que pueda detener una elección, eso no existe…”, insistió

El legislador de Morena también exhortó a los ministros Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutíerrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra presidenta Norma Piña a no participar en la discusión sobre las resoluciones judiciales en contra de la elección de juzgadores que se prevé realizar en breve por parte de la Corte.

“Cuatro ministros activamente se oponen a la aplicación de la Constitución, es evidente que tienen interés, es como si yo me quisiera divorciar y me dieran la resolución de mi propio divorcio, eso no es procedente”, consideró