Avance de la mañanera: seguridad y economía; reducción histórica de homicidios y disputa comercial con EU

Claudia Sheinbaum durante el lanzamiento del programa "Sí al desarme, sí a la paz" en la Basílica de Guadalupe

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, abordó el reciente decreto del expresidente Donald Trump, publicado por Estados Unidos, que impone una tarifa del 25% a las exportaciones de acero y aluminio provenientes de México.

Ebrard mostró una gráfica con la evolución del comercio de estos materiales entre ambos países, destacando que México importa más acero y aluminio de Estados Unidos de lo que exporta. Ante este panorama, argumentó que la medida arancelaria no tiene justificación y anunció que el gobierno mexicano ya está en consultas con la nueva administración estadounidense, confiando en la aplicación del “sentido común”, como mencionó el propio Trump.

Seguridad y reducción de homicidios

Marcela, titular del secretariado del sistema nacional de seguridad pública presentó el reporte de incidencia delictiva, señalando una reducción del 23.8% en homicidios dolosos entre 2018 y 2025. Además, destacó que enero de 2025 registró la cifra más baja de homicidios desde 2018, con una disminución diaria promedio del 12%.

Por otro lado, pero igual en materia de reducción de violencia, Rosa Icela Rodríguez también anunció el inicio del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, encabezado por la presidenta Sheinbaum el pasado 10 de enero en la Basílica de Guadalupe. Este programa busca recolectar armas de la ciudadanía a cambio de dinero en efectivo, sin investigaciones de por medio, y con la destrucción inmediata de las armas entregadas.

Como parte de esta estrategia de pacificación, también se implementó un módulo de canje de juguetes bélicos por juguetes educativos, con más de 2,226 juguetes intercambiados hasta la fecha. “México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz”, enfatizó la funcionaria.

Resultados en seguridad

El gabinete de seguridad informó que, en lo que va del sexenio, han sido detenidos más de 11,600 integrantes de grupos delictivos y se han asegurado más de un millón de pastillas de fentanilo.

Caso General Cienfuegos

En la conferencia también se abordó la investigación sobre el general Salvador Cienfuegos. Se recordó que el 15 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República emitió dos comunicados respecto al caso.

Una de las asistentes comentó que, aunque el gobierno de Estados Unidos no se pronunció sobre la resolución de la fiscalía mexicana, tampoco negó la falta de cargos en su contra. El fiscal general de la república subrayó que “jamás se hizo una petición para que Estados Unidos desistiera de la investigación contra el general Cienfuegos” y añadió “Que no tenían pruebas y por eso no se pronunciaron más”.

Finalmente, se reiteró que la investigación sobre el general Cienfuegos es pública y que no se encontraron pruebas en su contra.

Otros temas abordados

Durante la sesión de preguntas y respuestas, se tocaron diversos temas, entre ellos las recientes marchas en defensa de los derechos de los animales.