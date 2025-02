Reforma contra nepotismo no es contra nosotros: morenistas que aspiran a gobernadores; mantienen aspiraciones

Senadores de Morena que buscan gobernar sus estados donde gobierna un familiar directo de ellos, como Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal negaron que la iniciativa para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo que envió la presidente Claudia Sheinbaum afecte sus intereses políticos e incluso rechazaron que tenga dedicatoria para ellos.

“Yo estoy a favor antes, ahora y después a favor de estas reformas, mire a mi me pasa como el chivo de la campana, me la colgaron a mi, pero en realidad la bronca no es conmigo yo se que va por otro lado, pero no lo voy a decir, si la reforma va para el 30, para el 27, como vaya, yo por mí que se apruebe mañana y que entre en vigor pasado mañana no tengo ningún problema”, reviró el morenista Félix Salgado Macedonio, quien es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

El senado ya recibió la iniciativa de la presidenta Sheinbaum este lunes y se turnó a comisiones.

De acuerdo con el proyecto quienes hayan ocupado un cargo de elección popular no podrán postularse para el mismo puesto en el periodo inmediato posterior con lo que se busca erradicar la continuidad política inmediata.

No obstante esta reforma entraría en vigor hasta las alecciones del 2030 y aplicaría en el ámbito local como en el federal.

Ambos morenistas señalaron que la iniciativa no tienen dedicatoria y comprometieron su voto a favor de la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que prohíbe el nepotismo en cargos de elección popular.

Rechazaron que la iniciativa tenga dedicatoria para ellos y coincidieron en que esperarán su oportunidad en 2033 para gobernar Guerrero y Zacatecas, respectivamente.

El expresidente municipal de Acapulco, dijo que esperará seis o doce años para postularse para gobernador de Guerrero.

“Estoy de acuerdo en que termine su periodo (Evelyn Salgado) y seis o doce años después yo pueda entrarle, si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón, tengo apenas 68 años, y estoy al ciento por ciento, puesto y dispuesto para cuando toque y sea. (…) Sí yo me voy a esperar, todo el tiempo que sea, todo el tiempo que sea necesario. Pero, que no anden diciendo que yo soy, que es para mí, que es contra mí, no ¡hombre!”, aseveró.

⁃ ¿No le causa prurito la reforma?, se le preguntó.

⁃ No, al contrario, yo la estoy impulsando, contestó.

Félix Salgado reconoció que algunos senadores de Morena y del Partido Verde, están en contra de la reforma, “hay resistencias, parece. Pero, creo que se van a tranquilizar las aguas”.

Por su parte, Saúl Monreal, expresidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, consideró que “no hay dedicatoria.

Esta reforma—agregó-- yo la celebro, porque incluso ha habido excesos de poder, hay gobernadores, lo vivimos en el pasado proceso, eligieron o pusieron a su esposa, a su hijo. El espíritu de esta reforma es evitar todos estos excesos de los gobernantes”.

“En el caso de un servidor… por eso le digo no lleva dedicatoria, y ,lo digo desde ahorita, que no quepa duda, estaré aprobando, respaldando la iniciativa de nuestra presidenta, porque no es una cuestión personal, es un proyecto de nación”, indicó

⁃ ¿Pero, no tenía aspiraciones senador?, se le cuestionó.

⁃ Ah, no, las sigo teniendo y las voy a seguir teniendo. Quién respira, aspira, respondió.